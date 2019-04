Álvaro Ortiz llega con +1 a la última jornada del Masters de Augusta

Augusta (Georgia, EEUU), 13 abr (EFE).- El mexicano Álvaro Ortiz afrontará este domingo la cuarta y última jornada del Masters, primer major de la temporada de golf, con 217 golpes totales (1 sobre par) tras completar este sábado la tercera ronda con 73.

"Fue una ronda muy buena, pero no saqué nada de ella. Lástima que el putt no estuvo ahí y no aproveché el impulso en los segundos nueve", dijo Ortiz, que se encuentra 12 golpes del líder provisional, el estadounidense Tony Finau (-11) y a tres del mejor amateur, el noruego Viktor Hovland (-2).

Ortiz salvó el corte el viernes con par en el total. Este sábado estuvo apunto de seguir así, pero un inoportuno bogey en el 18 lo sitúa uno arriba.

"Me puse tres arriba y se me hubieras dicho que al final iba a quedar uno arriba a lo mejor te lo firmaba", señaló el golfista de 23 años de Guadalajara.

El mexicano empezó dubitativo, con bogeys en los hoyos 4, 7 y 9 para situarse de repente con 3 golpes por encima del par.

"Quién sabe lo que puede suceder mañana. Con mucha actitud y paciencia mañana hasta puede aparecer un 63 o 64", dijo optimista Ortiz, que aspira a terminar clasificado como el mejor de los cuatro amateur que siguen en competición.

Como ya le sucedió la víspera, entonces para superar el corte, el mexicano se rehizo en la segunda parte de su vuelta. Firmó tres birdies seguidos, a los hoyos 12, 13 y 14 para regresar al par, pero el bogey del 18 deslució su vuelta.

Álvaro Ortiz es el primer mexicano en el Masters desde que su compatriota Víctor Regalado acabase en el trigésimo y el trigésimo primer puesto en 1975 y 1979, respectivamente.

Ortiz compartió partido con el estadounidense Kevin Na formando la pareja más colorida del día. El tapatío llevaba un pantalón "rosa mexicano" y una camisa con motivos animales. "Me dijeron que esto es lo fashion y hago caso y me lo pongo", comentó con valentía.

Se hará profesional cuando termine este Masters con la esperanza de convertirse en el quinto mexicano en el circuito estadounidense. También se plantea jugar las pruebas clasificatorias para otros dos majors, el Abierto de Estados Unidos de junio y el Open Británico de julio.