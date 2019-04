Rafa Cabrera Bello afronta la jornada final del Masters con 2 sobre par

Augusta (Georgia, EEUU), 13 abr (EFE).- El grancanario Rafa Cabrera Bello firmó este sábado una tarjeta de 75 golpes (+3) y llega a la cuarta y última jornada del Masters, primer major de la temporada de golf, con 218 golpes totales (2 sobre par).

"He tenido horrible en los greenes otra vez. He intentado buscar banderas para poder recuperar y me he metido en problemas", dijo Cabrera Bello, que ha tenido muchas dificultades para puttear en los complicados greenes de Augusta National.

Cabrera Bello completó su peor ronda del torneo, ya que el jueves hizo 73 (+1) y el viernes acabó con 70 (-2). El resultado acumulado de +2 lo deja muy lejos del líder provisional, el estadounidense Tony Finau (-11).

"Estoy un poco decepcionado, porque el juego está muy bien menos el putt, con el que no consigo encontrar buenas sensaciones ni sentir que la bola tiene opción de entrar", comentó cabizbajo el grancanario que también ha sufrido con los putts cortos.

Este sábado firmó un vuelta con sólo dos birdies por cinco bogeys para ponerse empatado en el puesto 50 en su cuarta participación en el Masters.

"No me voy a rendir. Sé que estoy muy lejos de la cabeza pero tengo una buena vuelta baja pendiente porque estoy dejándome muchas opciones de birdie que no aprovecho", dijo Cabrera Bello de cara a la última jornada del 83º Masters.

El grancanario compartió partido con el sexagenario alemán Bernhard Langer (+2), que acabó con un bogey y un doble bogey en los últimos dos hoyos.

"Ya había jugado con él. Juega espectacular aquí y conoce el campo de maravilla. Siempre es un lujo jugar con alguien que sabe tanto de golf", comentó Cabrera Bello sobre el ganador del Masters de 1993.