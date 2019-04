Parham Maghsoodloo: ´Aprender de los errores de otros ahorra mucho tiempo´

León, 14 abr (EFE).- El campeón del mundo sub-20 de ajedrez, el iraní Parham Maghsoodloo, se ha convertido en una de las revelaciones del ajedrez internacional en 2018 y encabeza una pléyades de jóvenes jugadores, en categoría masculina y femenina, de este país que ha pasado de tener proscrito este deporte -con el Ayatolá Jomeini- a convertirse en una de las potencias mundiales.

Por ello, desde la organización del XXXII Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León, que se disputa del 4 al 8 de julio, han vuelto a querer contar con una de las "apuestas de presente y de futuro", según su director técnico, Marcelino Sión, para acompañar al ucraniano Vasily Ivanchuck, su compatriota Anna Muzychuk y el Gran Maestro leonés Jaime Santos.

Parham Maghsoodloo, de 18 años, fue galardonado con el título de Gran Maestro por la FIDE en 2016, el mismo año en que recibió el título de Maestro Internacional y ganó el campeonato mundial juvenil de ajedrez en 2018 con un juego muy contundente, terminando un punto por delante de sus competidores.

Pregunta - ¿Cómo surgió la opción de disputar el XXXII Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León?

Respuesta.- Desde que me convertí en campeón mundial júnior y, recientemente, segundo campeón de Maestros en Sharjah, y tuve un rendimiento aceptable en la Olimpiada, me invitaron al torneo, algo que me agradó mucho.

P.-¿Tenía alguna referencia de este torneo?

R.- Sí, por supuesto. He seguido los resultados y las partidas cada año. Disfruté viendo las que disputaron el pasado año So y Praggnanandhaa y solo espero poder jugar bien en mi debut.

P.-¿Qué opinión tiene del resto de participantes, Vasily Ivanchuck, Anna Muzynchuck y Jaime Santos? ¿Ha jugado ya en otras ocasiones ante ellos?

R.-Nunca he jugado contra los otros participantes de esta competición, pero conozco a Ivanchuk como una leyenda del ajedrez de todos los tiempos, que llegó a ser campeón del mundo. Anna Muzychuk y Jaime Santos son también talentos conocidos. Por eso estoy feliz por poderme enfrentar a estos jugadores.

P.-¿Qué espera del Magistral Ciudad de León?

R.-Quiero disfrutar del viaje a León y espero que sea una de mis mejores competiciones de ajedrez.

P.-¿Desde qué edad practica el ajedrez? ¿Qué le decidió por este deporte y no por otros?

R.-Aproximadamente a la edad de 10 años empecé a jugar al ajedrez y me interesó desde el primer momento. Mi padre fue mi primer entrenador y mentor.

P.-¿Cuál es la razón de la explosión del ajedrez en Irán, un país donde estaba prohibido este deporte?

R.-Creo que el ajedrez en Irán comenzó a florecer cuando se organizaron varios torneos de alto nivel, como la Copa de estrellas, la Zona asiática y los torneos abiertos internacionales que invitaron a grandes jugadores de todo el mundo. Jugar contra algunos de los jugadores de ajedrez más famosos del mundo nos mostró que éramos mejores de lo que pensábamos. También invitar a un entrenador experimentado y profesional para nosotros desencadenó nuestra mejora.

P.-Pese a su juventud (18 años) ya ha sido campeón del mundo sub-20 ¿Se considera un jugador precoz?

R.-Creo que son los demás los que han de juzgar si soy precoz o no, pero cuando me establezco una meta, trato de alcanzarla de la manera más rápida posible. En los niveles altos, muchos jugadores han tenido muchas dificultades en su camino hacia la cima. Creo que aprender de sus errores y, a veces, seguir su camino, puede ahorrarnos mucho tiempo.

P.-¿Cómo se define como jugador y en qué aspectos cree que ha de mejorar?

R.-Respeto mucho a los enamorados de este deporte y quiero que disfruten viendo cómo se juega, así que siempre trato de luchar y mostrar mi mejor nivel. En mi opinión, luchar por ganar y la creatividad son las cosas que hacen del ajedrez un deporte popular y divertido. Creo que tengo que mejorar mi conocimiento psicológico como jugador de ajedrez y aprender a manejar mis emociones en el tiempo del juego. También tengo planes para mejorar la calidad de mi juego en algunos de sus aspectos.

P.-Si tuviera que decantarse por un jugador de ajedrez actualmente o por uno del pasado ¿cuál y quién elegiría?

R.-Como he manifestado en otras recientes declaraciones, siempre me han gustado los estilos de juego de Kramnik y Nakamura y estoy encantado de ver sus partidas. Creo que mi estilo en el ajedrez se está volviendo un poco a la forma con la forma suya en el tablero.

P.-¿Qué opinión tiene sobre la división del ajedrez en la actualidad entre la FIDE y el Grand Chess Tour?

R.-Creo que la FIDE ha elegido un buen enfoque y GCT es un torneo de alto nivel que ha atraído la atención de muchos patrocinadores, jugadores de ajedrez y aficionados. Creo que la continuación de esta cooperación ayudará al ajedrez a elevarse a niveles más altos.