Tino Fernández explica al plantel del Dépor los motivos de su renuncia

El presidente del RC Deportivo, Tino Fernández, ha explicado a la plantilla del conjunto coruñés los motivos que le han llevado a anunciar que renunciará al cargo, junto al resto del consejo de administración, en una próxima asamblea de accionistas en la que se elegirá un nuevo equipo de gobierno.

Desde que anunció la medida con un comunicado vespertino el pasado lunes, Fernández ha mantenido silencio público, pero este miércoles, antes del entrenamiento del equipo, ha acudido a las instalaciones del club en Abegondo reunirse con los jugadores y explicarles la situación. Uno de los capitanes, Eneko Bóveda, el primer jugador con responsabilidad en el vestuario que comparece después de que trascendiera la decisión de Fernández y su consejo, no ha querido revelar el contenido de la reunión con el dirigente.

"Lo que nos ha dicho no me toca decirlo a mí. Ha venido el presidente porque lógicamente ha habido una noticia que quería comentar con nosotros de primera mano. Ha hablado de su situación y cuando toque o lo crea oportuno, él, que maneja los tiempos, dará las razones. En principio, queda como una cosa interna", indicó. Añadió que las decisiones "han sido explicadas con toda la coherencia y naturalidad", si bien precisó que a él no le "toca ser el portavoz del presidente", dijo.

"No puedo decir nada más pero no porque juegue a ocultar nada, sino porque no soy esa figura que tiene que decir las razones que ha llevado a la Junta a tomar la decisión. Tenemos la información, la reunión ha sido natural y exponiendo las razones, que no tenía por qué hacerlo, y a partir de ahí el protagonista tiene que ser él", comentó. Además, aseguró que los jugadores han "entendido absolutamente" la medida adoptada por el consejo de administración.

"No ha habido ninguna cara de póker ni cosas raras. Se ha entendido absolutamente. Como jugadores, todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, tenemos cierto deber hacia el máximo mandatario, que ha hecho una apuesta antes o después por nosotros", sostuvo el lateral derecho, que afronta su segunda temporada en el club.

Fernández no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro con los futbolistas. El pasado lunes, el día después de haber escuchado a los aficionados pedir la dimisión de la directiva, el empresario y el resto de consejeros decidieron renunciar al cargo, algo que harán efectivo en una asamblea de accionistas que se celebrará a la mayor brevedad, según apuntaba el comunicado del club gallego.