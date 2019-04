El Logroño ejemplo de cómo ´mirar a otros mercados´ para el balonmano español

Logroño, 27 abr (EFE).- El Club Balonmano Logroño se ha convertido en uno de los principales ejemplos para este deporte en España de cómo "abrir la mente" y "mirar a otros mercados" en busca de jugadores, más allá de los países europeos en los que este deporte tiene una tradición histórica.



El equipo riojano ha completado esta semana una experiencia con dos jugadores japoneses, de un equipo de la máxima categoría de su país, que han entrenado junto al equipo profesional español.



Además, durante toda la temporada el Logroño ha mantenido en su plantilla a tres jóvenes cubanos que están en el equipo como fruto de un acuerdo de colaboración con la Federación de su país.



El objetivo de estas experiencias no es reforzar la plantilla riojana a corto plazo aunque sí el explorar de cara al futuro las opciones de que puedan llegar jugadores más accesibles económicamente y con buenas condiciones físicas.



El propio entrenador del Logroño La Rioja, Miguel Ángel Velasco, tiene claro que "hay que abrir la mente" en busca de nuevos mercados del balonmano y recuerda cómo cuando empezó a jugar "traer a gente de Brasil o Argentina parecía exótico y hoy hay muchísimos".



La experiencia con los japoneses Gouki Koshio y Akio Hashimoto tiene un componente "diferente" ya que el balonmano japonés está estructurado de tal manera que es difícil que jugadores de ese país fichen por clubes extranjeros.



"Los equipos allí son de grandes multinacionales en las que los jugadores ya tienen un trabajo asegurado y es difícil que se arriesguen a salir y perderlo", admite Velasco.



Pero no esconde su buena impresión de un lateral de 24 años (Koshio) y un pivote de 23, que también han optado por trabajar con el equipo español dentro de la preparación que algunos internacionales hacen de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El español Víctor Hugo López -exjugador del Logroño- milita desde hace años en el Toyoda Gosei junto a ellos "y fue el quien nos lo propuso" y "nos pareció una buena idea", explica el técnico.



"Han estado contentos porque han trabajado de forma muy diferente a como lo hace", asegura Velasco, que ha visto a dos jugadores "muy ordenados, pero a la vez muy anárquicos" y no esconde que "les ha costado adaptarse a nuestro juego".



Pero es que eso mismo "nos pasaba hace unos quince años con los jugadores brasileños y argentinos" y "hoy hay un montón" en España y en otras ligas europeas.



"Al final no queda más remedio que ver mercados que antes no eran habituales, si queremos jugadores con potencial no queda otro remedio", asume el preparador.



Algo que tiene que ver con la exigencia que se plantea a la cantera española para dar el salto a la máxima categoría, porque "se trabaja muy bien en los clubes", defiende, pero "cada vez salen menos jugadores y vamos todos a por ellos".



"Ojalá hubiera más equipos y más canteras de balonmano en España, pero aunque trabajes muy bien, como se hace, eso no garantiza que salgan chavales de dos metros" y "si no salen en España hay que ir a buscarlos a otro lado".



Así, concluye, al final el balonmano español, y en él el equipo riojano, "tiene que abrir la mente" en busca de jugadores "en todos los sitios", ha concluido el técnico del Logroño La Rioja.



Eduardo Palacios