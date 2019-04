Jon Rahm regresará al Abierto de España para defender su título

Madrid, 30 abr (EFE).- El español Jon Rahm defenderá del 3 al 6 de octubre su corona en el Abierto de España de golf, un torneo perteneciente al circuito europeo que en 2019 regresará al Club de Campo Villa de Madrid tras el nuevo acuerdo por cinco años alcanzado con Madrid Trophy Promotion.



El 'tee' del 1 del recorrido negro fue el lugar escogido por la organización del torneo para confirmar el regreso del Abierto de España al Club de Campo Villa de Madrid, que ya fue sede de este torneo en cinco ocasiones. El año pasado se disputó en el Centro Nacional de Golf, también en Madrid, y Jon Rahm fue el triunfador.



El jugador vizcaíno confirmó a través de un vídeo que en 2019 tratará de revalidar su corona.



"Sé que 'Seve' Ballesteros ganó allí. El torneo tiene una gran historia, Madrid es una ciudad icónica en el mundo del deporte y será un honor volver a Madrid y defender el título", dijo Jon Rahm, quien este domingo logró su tercer triunfo en el PGA Tour al ganar, formando pareja con el veterano estadounidense Ryan Palmer, el Zurich Classic de Nueva Orleans.



Él volverá a ser el principal reclamo en la próxima edición del Abierto de España, un evento que inicia una nueva etapa de la mano de Madrid Trophy Promotion, organizadora del Mutua Madrid Open de tenis. El responsable de esa empresa, Gerard Tsobanian, explicó que su apuesta es construir otro "gran evento" en la ciudad española.



"El espíritu es hacer como en el tenis, un gran evento en el futuro. Yo no necesito defender su concepto porque todo el mundo lo conoce. Es un evento del más alto nivel deportivo, social y de entretenimiento. Hemos creado un evento donde no hay solo tenis. Queremos hacer lo mismo en golf, creando un evento que no solo vende el golf como un deporte", apuntó Gerard Tsobanian.



El Abierto de España tendrá una bolsa de premios de 1.500.000 euros y, a diferencia del año pasado, sí cobrará por las entradas.



Además, de manera paralela a la competición profesional se disputarán dos torneos Pro-AM a nueve hoyos.



El director del European Tour, Keith Pelley, celebró la decisión de Madrid Trophy Promotion de apostar por el Abierto de España y por querer consolidarlo en Madrid.



"Es un gran día para nosotros", afirmó Pelley.



El presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, también mostró su ilusión por contar con el apoyo de Gerard Tsobanian y Madrid Trophy Promotion.



"Gerard conoce muy bien el deporte y el espectáculo. Quizás nos faltaba encontrar a alguien que conociese esas dos cosas. Ha conseguido que Madrid sea un sitio de paso casi obligado en el mundo del deporte, ha conseguido un éxito enorme con el tenis y lo va a conseguir también con el golf. Agradecemos la generosidad y el entusiasmo con el que ha trabajado", expuso.



Por su parte, el presidente del consejo de administración del Club de Campo Villa de Madrid, Luis Cueto, puso en valor la "colaboración público-privada" y deseó que con esta nueva etapa se consiga "prestigiar el deporte y la ciudad de Madrid".



"En el mes de octubre madrileño muchos espectadores del mundo van a descubrir que Madrid es una ciudad verde. Este entorno va a dar un vuelco a la ciudad de Madrid", auguró.



Con motivo del Abierto de España, que se disputará del 3 al 6 de octubre, el Club de Campo Villa de Madrid mejorará sus instalaciones. Rolex y Mahou son algunas de las marcas que ya se han vinculado al evento.