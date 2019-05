Las Grandes Ligas dan la baja administrativa a Urías por arresto de violencia doméstica

Los Ángeles (EE.UU.), 14 may (EFE).- La primera consecuencia negativa del arresto sufrido la tarde del lunes del joven lanzador mexicano Julio Urías, de los Dodgers de Los Angeles, fue el conocer esta noche que la oficina de las Grandes Ligas le han comunicado la baja administrativa que le prohíbe seguir dentro del equipo y participar en la competición.



La mayores indicaron que están llevando a cabo una investigación sobre el problema y que se encuentran "en el proceso de recopilar datos", mientras tanto Urías estará en baja administrativa, que le apartará de realizar ningún tipo de actividad con el equipo.



Los Dodgers confirmaron esta noche que el equipo también están recibiendo información y que no tendrán más comentarios que hacer a la prensa, pero también aseguraron que Urías ya no estaba con el equipo.



El lunes Urías fue arrestado y acusado de agresión doméstica después de un supuesto altercado físico con una mujer en el estacionamiento del Beverly Center, un centro comercial de lujo en Los Ángeles, aproximadamente a las 7:30 de la noche.



Urías fue liberado el martes a la 1:30 am después de pagar una fianza de 20.000 dólares, de acuerdo al Departamento de Policía de Los Ángeles.



El lanzador mexicano no se unió a sus compañeros de equipo en la tarde y dentro del equipo había un completo hermetismo en cuanto al asunto personal por el que atraviesa su compañero.



El gerente de los Dodgers, Dave Roberts, se reunió con los medios de comunicación antes del juego en casa de los Dodgers contra los Padres de San Diego y dijo que estaba "escogiendo mis palabras sabiamente".



Agregó que "No conozco los hechos" y luego indicó que "hasta que sepamos más, simplemente no me corresponde hacer ningún comentario".



Los Dodgers agregaron al relevista derecho J.T. Chargois a la lista activa de los jugadores que el equipo va a tener dentro de la plantilla.



La baja administrativa de Urías expira después de siete días, pero la liga puede extenderla hasta que se complete la investigación, que con toda seguridad durará más tiempo y más después que la denuncia ha sido hecha a través de un testigo que presuntamente vio el incidente en el que se vio involucrado el lanzador mexicano.



Según la web TMZ, especializada en noticias de famosos, la policía llegó al lugar de los hechos después de ser avisada por un testigo que declaró que Urías estaba discutiendo con una mujer, a la que supuestamente empujó y lanzó al suelo.



La misma fuente publicó que la mujer presumiblemente negó la agresión física, aunque un vídeo respalda la versión del testigo.



El mexicano también puede técnicamente salir de la licencia antes de la marca de siete días, pero en circunstancias anteriores, este proceso se ha prolongado durante varias semanas e incluso meses.



Once jugadores de las Grandes Ligas han sido investigados por casos similares de violencia doméstica y agresión sexual y nueve han sido suspendidos desde 2016 bajo la primera temporada completa de la política actual de violencia doméstica que ha sido incluida en el convenio colectivo de las Mayores.



Las suspensiones variaron de 15 juegos (Steven Wright y el dominicano Jeurys Familia) a 100 (el venezolano José Torres), el dominicano José Reyes (51 juegos), el cubano Aroldis Chapman (30 juegos), Addison Russell (40) y el mexicano Roberto Osuna (75).



Urias, nativo de Culiacán, estado de Sinaloa (México), es considerado uno de los lanzadores más prometedores de la liga después de convertirse en el lanzador más joven en debutar con la escuadra angelina desde que lo hizo Rex Barney en 1943.



Como una promesa del béisbol, firmó a los 15 años un contrato con los Diablos Rojos de México y una temporada después fue llamado por los Dodgers de Los Ángeles para jugar en las Ligas Menores.



Los Dodgers lo ficharon en 2012 e hizo su debut en Grandes Ligas en 2016. Ese año, Urías fue elegido como el cuarto mejor talento joven del béisbol por 'MLB Pipeline'.



En septiembre del año pasado, los Dodgers decidieron subir de nuevo al primer equipo a Urías, su mejor promesa del pitcheo y quien se estaba recuperando de una cirugía en el hombro izquierdo a la que se sometió en el 2017.



Urías, a quien al inicio de su carrera se le quiso comparar con su compatriota el legendario Fernando Valenzuela, inició su carrera en el 2016, luego pasó la mayor parte de las siguientes dos temporadas recuperándose de la operación del hombro.



El mexicano regresó para los playoffs de los Dodgers en octubre pasado, lanzando efectivamente fuera del bullpen, luego hizo su primera lista en el Día Inaugural en 2019.



Urías, de 22 años, comenzó esta temporada en la rotación, luego se trasladó al bullpen.