Koepka se pone líder del Campeonato de la PGA; Rahm, en el par

El golfista estadounidense Brooks Koepka se ha puesto por delante en la primera jornada del Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos, el segundo major del año, que se disputa esta semana en el recorrido de Bethpage Black, cerca de la ciudad de Nueva York.

"Si la pones en la calle, vas a poder ponerla en los greenes y cerca del hoyo. Obviamente, mi distancia es una ventaja aquí", dijo el robusto y pegador líder después de la primera jornada.

Koepka, que ha terminado con siete bajo el par, ha llegado a ponerse cuatro golpes por delante del segundo, hasta que el neozelandés de origen coreano Danny Lee ha salido al campo y se ha anotado un resultado de -6, a un solo golpe del estadounidense.

"Cuando no logras los resultados, se te rompe un poco el corazón y te entra un poco de terror en el campo", dijo un relajado y sonriente Lee. El neozelandés que llega a Bethpage en el puesto 119 del ránking mundial, explicó también las lesiones que llegaron a hacerle pensar en dejar el golf y montar un "restaurante coreano".

Brooks Koepka, ganador de tres grandes, los Abiertos de Estados Unidos de 2017 y 2018 y el Campeonato de la PGA de 2018, destaca entre los poco más de una decena de jugadores con resultados bajo el par, en un torneo que recuerda las penurias de los US Open de 2002 y 2009 en Bethpage.

El ganador de aquella edición de 2002 y favorito del público, el estadounidense Tiger Woods, se ha quedado a nueve golpes del líder con una tarjeta de 72 golpes (+2) a pesar de un gran eagle en el hoyo 4.

"He notado que no es tan difícil hacer bogeys, pero que es difícil hacer birdies. Y me pareció difícil poner la bola cerca del hoyo", dijo Woods, que acompañó a Koepka en el campo mientras se anotaba nada menos que siete birdies y ningún bogey.

Entre los jugadores en números rojos destacan el inglés Tommy Fleetwood (-3), y los estadounidenses Chez Revie (-2) y Luke List (-2), el coreano Sung Kang, flamante ganador del PGA Tour, y el francés Mike Lorenzo-Vera (-2).

"Jugar así el primer día de un major es muy especial. Estoy muy contento de hacer comenzado el torneo de esta manera", dijo a Efe Lorenzo Vera, nacido en Bayona y de padre español, que se encuentra empatado en el cuarto puesto de la clasificación en su segunda participación en el PGA Championship.

Salvo el resultado de par del español Jon Rahm, no ha destacado la actuación de los hispanohablantes en la primera jornada. Los otros cuatro españoles en Bethpage, Sergio García (+4), Rafa Cabrera Bello (+5), Adrián Otaegui (+3) y Jorge Campillo (+7) han acabado sobre el par y lejos del líder.

Lo mismo ha ocurrido con los cuatro latinoamericanos clasificados para el Campeonato de la PGA: el mexicano Abraham Ancer (+3), el chileno Joaquín Niemann (+5), el venezolano Jhonattan Vegas (+5) y el argentino Emiliano Grillo (+6).