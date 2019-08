Cervelli niega haber dicho que ya no quiere jugar la receptoría

Chicago (EE.UU.) 13 jul (EFE).- El venezolano Francisco Cervelli, receptor de los Piratas de Pittsburgh, niega que, como se dio a conocer en medios de comunicación, quiere dejar de cubrir la receptoría, y asegura en sus redes sociales que "fue un malentendido".



El DKPittsburghSports.com publicó una entrevista el domingo pasado en la que citan a Cervelli diciendo "es suficiente" después de sufrir su sexta conmoción cerebral documentada en las Grandes Ligas.



En la entrevista agregó que "esta vez es diferente" y que "no puedo vivir así".



Este sábado el venezolano de 33 años dijo que las citas escritas por el DKPittsburghSports.com son incorrectas y que "nunca tuve una entrevista oficial".



"Nunca dije que ya no quería jugar como receptor", agregó Cervelli a los reporteros el sábado después de decir lo mismo en una publicación de Instagram el viernes por la noche.



"Eso fue un malentendido. Nunca salió de mi boca".



En su rehabilitación, Cervelli ha estado cubriendo la tercera base y otras posiciones de cuadro luego de haber recibido la autorización médica para reanudar actividades.



En entrevista con medios de comunicación el sábado, Cervelli indicó: "Hay mucha gente que me dice: 'Oye, esta es una decisión difícil', pero les respondo: "No, no, no. Espere. Tengo un objetivo aquí. Quiero ser normal. Quiero recuperarme".



"He estado trabajando en todas partes. Estoy haciendo todo. Si (el equipo) necesita una mascota, yo seré la mascota. Solo quiero estar allí. La semana pasada, viendo los juegos, la adrenalina regresó. Es difícil para mí. Quiero poder contribuir con el equipo y ganar".



Jugando su duodécima temporada de Grandes Ligas, el venezolano comenzó 10 juegos en primera base durante su carrera y apareció en 13 en la receptoría, pero también ha cubierto la tercera (cuatro juegos) y la segunda (dos juegos) en las mayores. Ha comenzado 613 juegos como receptor.



Cervelli está bateando para promedio de .269 en su carrera, con .193, un jonrón y cinco impulsadas en 34 juegos esta temporada.