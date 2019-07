Angie Orjuela quiere ganar maratón en casa de las favoritas Melchor y Tejeda

Bogotá, 22 jul (EFE).- Ganó la carrera Allianz 15K de Bogotá y va por una medalla en el maratón femenino de los Juegos Panamericanos de Lima, aunque no olvida que sus principales rivales, las anfitrionas Inés Melchor y Gladys Tejeda, tendrán la ventaja de correr en casa.



Pero Angie Orjuela mira más allá: su principal reto, ahora, es un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



La fondista colombiana experta en 10.000 metros, medio maratón y maratón considera que sus rivales para lograr ese pasaporte olímpico serán las dos corredoras peruanas, la mexicana Madai Pérez y las representantes estadounidenses, Samantha Roecker y Bethany Sachtleben.



"Melchor y Tejeda son muy buenas y van a defender el título en su casa", dijo Orjuela en entrevista con Efe al final de un entrenamiento.



El pasado marzo la peruana Inés Melchor dijo en entrevista con Efe que los Panamericanos de Lima iniciarán la recta final de su carrera como fondista, la que espera cerrar con los Olímpicos.



"Para mí los Panamericanos son lo más importante porque es la primera vez que podré competir en este tipo de campeonatos en mi país", explicó en aquella entrevista Melchor, quien tiene el récord sudamericano de maratón con una marca de 2h26.



A sus 30 años, Angie Orjuela tiene su mejor registro en 2 horas y 34 minutos. Su marca meta de clasificación para Tokio es de 2h32 o incluso de 2h30.



"Hay un refrán que dice 'se gana porque la ocasión se encontró con la oportunidad' y yo creo en eso", confesó la bogotana, que ya representó a Colombia en Río 2016.



"Lima es un buen lugar para hacer buenas marcas, yo he corrido allá pero en pista, y mi mejor marca de 10.000 metros la hice allá", relató Orjuela sobre las condiciones en las cuales se realizará la prueba, programada para el 29 de julio en un circuito en el Distrito de Miraflores.



"Sé que es un buen terreno, no es tan caliente, no es tan húmedo, no es tan frío, por lo que espero llegar con una muy buena preparación para apuntarle a una buena marca", agregó la deportista.



Orjuela hace parte de una familia de atletas formada en el Parque Metropolitano El Tunal de Bogotá, donde además conoció a su esposo, Andrés Camargo, experto en 3.000 metros con obstáculos.



Tiene una hija de seis años llamada Shalane, bautizada así en honor a la estadounidense Shalane Flanagan, medalla de plata en los 10.000 metros de los Juegos de Pekín 2008 y ganadora del Maratón de Nueva York en 2017.



En opinión de la colombiana, los Panamericanos son uno de los ciclos olímpicos más difíciles, que enfrenta a países con muy buena inversión deportiva como Estados Unidos y Canadá y a países de muy buen nivel, como México y Perú.



"Con mi entrenador hemos hablado sobre él futuro y, según él, me quedan dos o tres Juegos Olímpicos más, y yo espero que sea así", acotó Orjuela.