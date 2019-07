El clásico Brasil-Argentina salta a la gimnasia con Saraiva y Dominici

Lima, 29 jul (EFE).- La sempiterna rivalidad deportiva Brasil-Argentina sumó un nuevo capítulo en los Panamericanos de Lima con la confirmación de la gimnasta porteña Martina Dominici como integrante de la elite continental, donde ya estaba instalada la carioca Flavia Saraiva.



Ambas se ratificaron este lunes en el Polideportivo Villa El Salvador como la única alternativa al dominio de Estados Unidos y Canadá en la gimnasia artística de la región.



El oro de los Juegos volvió a ser para la canadiense Elsabeth 'Ellie' Black, como hace cuatro años. Sumó 55,250 puntos tras el paso por los cuatro aparatos y quedó fuera del alcance de la estadounidense Riley McCusker (55,125), medalla de plata.



Por detrás de ambas se asentó Saraiva (54,350), que repitió el bronce de Toronto 2015 pero que mantuvo de principio a fin una cerrada lucha por la posición con la argentina Dominici (52,800). Solo al final se coló entre ambas otra estadounidense, Kara Eaker (53,750).



La presencia de una gimnasta brasileña entre las mejores de América, incluso del mundo, es una constante de este siglo. Más infrecuente era la aparición de una argentina con posibilidades de aspirar al podio. Martina Dominici llegó para llenar ese vacío.



Saraiva, de 19 años, tiene un historial más abultado que el de su rival e incluye una final olímpica. Fue decimoséptima en la de Río 2016.



Dominici, ahora con 17 años, saltó del anonimato de sus entrenamientos a la fama cuando en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 fue la más laureada de la delegación de su país, con seis medallas. Entre ellas, el oro individual, que una argentina no ganaba en gimnasia desde 1998.



Desde los escalones inferiores del podio asistieron a su éxito en Bolivia dos finalistas olímpicas como Flavia Saraiva y Jade Barbosa.



Volvieron hoy a coincidir en Lima y, para más emoción, compartieron aparato en las cuatro rotaciones.



Empezaron en salto, con ligera superioridad de Saraiva, que obtuvo de los jueces 14,150 puntos, frente a los 13,850 de Dominici.



Las barras asimétricas depararon la primera remontada a favor de la argentina, a pesar de que la dificultad de partida del ejercicio de su rival era sustancialmente superior (5,400 / 4,900). Pero la ejecución de 'Domi' fue impecable, mientras que Saraiva tuvo problemas para mantener una vertical sobre la barra superior y, además, dio varios pasos adelante en su salida.



La barra de equilibrio fue su siguiente reto. Para entonces, a mitad de concurso, estaba ya en cabeza Ellie Black con 850 milésimas de ventaja sobre Kara Eaker y 1,350 puntos sobre Riley McCusker



Nuevo cambio de liderato en la clasificación particular Dominici-Saraiva. La primera comenzó insegura sobre la barra, con un par de desequilibrios en sus primeros mortales, aunque fue a más y completó su rutina sin grandes incorrecciones. Mereció un 12,800.



Saraiva mostró mayor amplitud de movimientos sobre la viga y mejoró a la argentina con sus 13,500. Con medio punto de ventaja afrontó la última presentación sobre el suelo azul del Polideportivo Villa El Salvador, con las gradas completamente llenas.



No hubo dudas sobre cuál de las dos gimnastas quedaría por encima. Dominici solo clavó la última de sus diagonales, mientras que la de Río de Janeiro no dio un paso de más en ninguna de ellas. Le sobró altura en todos sus saltos. 12,850 para Martina, 13,250 para Flavia y el nuevo clásico quedó sentenciado.



El total para la brasileña fueron 54,350 puntos, la argentina se quedó en 52,800.



"Me gusta mucho Martina", comentó Saraiva a Efe tras competir. "Es una chica muy buena. Creo que Argentina está creciendo mucho y es bueno ver cómo otros países crecen en gimnasia".



Dominici acabó por encima de competidoras brasileñas, canadienses cubanas y mexicanas, tradicionalmente por encima en la clasificación de los Panamericanos. Casi lo mismo puede decir su compañera Luna Fernández, que fue novena.



Pero Martina no se ve todavía a la altura de Flavia Saraiva: "Ella es una gimnasta de mucha experiencia, tiene Juegos Olímpicos y finales. No me puedo comparar. En Cochabamba me fue muy bien y le gané, pero ella tiene mucho más nivel y experiencia".



"Pero voy por ese camino", advirtió. "Estoy manteniéndome y subiendo mis notas para seguir creciendo. Hice algunas cosas nuevas, estoy contento con el trabajo".



Una de las sorpresas de la final femenina de Lima fue la posición final, séptima, de Danusia May Francis, exgimnasta británica (fue reserva en los Juegos de 2012) que ahora compite para Jamaica.



Podio de la final femenina de gimnasia:



1. Ellie Black (CAN) 55,250 ORO



2. Riley McCusker (USA) 55,125 PLATA



3. Flavia Saraiva (BRA) 54,350 BRONCE.