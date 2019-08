Pastrana: "Va a encontrar la pelea más dura que haya tenido en su carrera"

Redacción deportes, 3 ago (EFE).- La boxeadora española Joana Pastrana aseguró que la costarricense Yokasta Valle se va a encontrar mañana domingo en Marbella la pelea "más dura de su carrera", en la que será la tercera defensa del titulo mundial femenino IBF del peso mínimo de la madrileña.



"Con respecto a mí se va a encontrar la pelea más dura que haya tenido en su carrera, eso seguro", afirmó Pastrana a EFE.



Joana Pastrana firma 15 victorias -5 de ellas por la vía rápida- y una única derrota, además de tres triunfos por el título mundial. Desde que venciese a la alemana Oezlem Sahin el pasado año por decisión dividida, ha defendido con éxito la corona en dos ocasiones.



"Cada preparación, no solo por lo enfocados que estamos sino por la experiencia que vamos adquiriendo, me encuentro mejor. Lo que voy a explotar es todo lo que he ido aprendiendo habiéndolo mejorado un poquito más", señaló.



Yokasta Valle tiene un récord profesional de 17 victorias de las cuales 8 fueron por 'KO'. Sin embargo cuenta con dos derrotas en su histórico, ambas en las dos únicas peleas que ha tenido por un titulo mundial, frente a la nipona Naoko Fujioka y la alemana Tina Rupprecht.



"La gran debilidad que tiene mi rival va a ser tenerme en frente, está muy convencida de su victoria y yo la voy a hacer cambiar de opinión". prosiguió Pastrana.



La madrileña, tras realizar todas su disputas del título mundial en la capital, ante la germana Sahin y la tailandesa Siriporn Taweesuk en Alcobendas y contra la mexicana Ana Arrazola en Moralzarzal, viaja a Málaga para bajarse al ruedo.



Peleará en la Plaza de Toros de Puesto Banús (Marbella), el próximo domingo. Pese a ello Pastrana no ha alterado mucho su rutina con respecto a otras veladas.



"Lo único que hemos cambiado con respecto a las demás preparaciones es la semana de aclimatación que estamos haciendo antes del combate. Con respecto a la rival sí ha habido unos ajustes, pero nada que no sea como en las antiguas", indicó a EFE.



"Es la primera vez que peleamos en Marbella, es una oportunidad única. Que no se lo pierdan, seguro que vendrán arroparme" añadió.