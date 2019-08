El surcoreano Byeong Hun An sigue líder, seguido por el estadounidense Brice Garnett

Redacción deportes, 2 ago (EFE).- El surcoreano Byeong Hun An lidera, ahora en solitario y con 127 golpes acumulados -13 bajo par- el Wyndham Championship de golf, que se disputa en Greensboro (Carolina del Norte, EE.UU.), seguido ahora por el estadounidense Brice Garnett con un impacto más.



La concentración no abandonó hoy a Hun An -decimosexto este año en el Open de Estados Unidos- (62+65), que no cometió errores y dejó un recorrido con cinco birdies que le mantienen en cabeza del torneo, mientras que Garnett (64+64), que tampoco erró, se colocó en el segundo puesto tras acertar con seis birdies.



Pero hoy la efectividad en el torneo la protagonizó el canadiense Adam Svensson (68+61) pues, sin fallo alguno, anotó en su cartulina nueve birdies que le catapultaron a la tercera plaza, que comparte con el surcoreano Sungjae Im (62+67); los estadounidenses Webb Simpson (64+65), Patton Kizzire (65+64) y Josh Teater (64+65); y su compatriota Mackenzie Hughes (63+66).



Esta segunda ronda fue buena para el argentino Fabián Gómez (67+64), que hoy se colocó a cuatro de la cabeza tras dejar un recorrido con un eagle -hoyo 15, par cinco- y cinco birdies por un bogey, mientras que a dos golpes de él se encuentran el chileno Joaquín Niemann (67+66) y el mexicano Carlos Ortiz (69+64).



No pasaron el corte (-4) el japonés Hideki Matsuyama, el mexicano Abraham Ancer y el argentino Julián Etulain.