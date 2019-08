La colombiana Sofía Gómez no competirá en el mundial de apnea de Honduras

La colombiana Sofía Gómez no competirá en el mundial de apnea de Honduras

Bogotá, 7 ago (EFE).- La colombiana Sofía Gómez no competirá en el Campeonato Mundial de Apnea que se lleva a cabo en Honduras debido a un barotrauma, pues afirmó que su salud importa más que una medalla, informó la deportista.



"He decidido no competir en el Campeonato Mundial. En los últimos meses he venido teniendo algunos problemas de salud, que al final (y después de mucho ignorarlos) han afectado mi entrenamiento, el disfrute que siento al hacer apnea, las buenas sensaciones y lo más importante, mi adaptación a la presión del agua", afirmó.



Gómez detalló en una carta publicada en su cuenta de Twitter que sufre un barotrauma debido a que en ese deporte se llevan los "cuerpos al límite" y pueden existir momentos de "malas decisiones".



El barotrauma es un daño causado al cuerpo por cambios bruscos de presión que en algunos casos pueden ocasionar la pérdida momentánea de audición, taponamiento ótico o lesiones en el oído medio e interno.



"Creo que el tiempo me ha vuelto más sabia y entiendo que no está bien poner mi salud en juego. Es mejor pensar a largo plazo que a corto plazo", agregó Gómez, quien a su vez señaló que su salud "importa mucho más que una medalla o una inmersión".



El Campeonato Mundial de Apnea se inició el martes en la isla de Roatán y se extenderá hasta el próximo 12 de agosto.



Para esa cita, Gómez se había preparado con eventos como la Competencia Internacional de Xibalba en México, que se desarrolló en un cenote del estado de Yucatán en abril pasado y que tiene aguas con una profundidad máxima de 92 metros.



"Es muy frustrante estar aquí (en Honduras) y ver tantas inmersiones increíbles pero también he tenido mucho tiempo para pensar que mi tiempo vendrá, que tengo muchísimos años por delante y que este es solo un alto en el camino", concluyó Gómez.



En la edición pasada del mundial, en 2017, Gómez obtuvo una medalla de plata y dos bronces.



El pasado septiembre la apneista logró en Turquía un nuevo récord mundial en la modalidad de peso constante con bialetas, al alcanzar una profundidad de 86 metros en 2 minutos y 27 segundos.