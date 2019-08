Soria, tras escalar el pico Lenin con 80 años: ´Vengo mejor que nunca´

Madrid, 09 ago (EFE).- El alpinista español de 80 años Carlos Soria, tras coronar el pico Lenin (Kirguistán) con su nueva prótesis de rodilla, aseguró este viernes que está "mejor que nunca" para afrontar la subida al Dhaulagiri en septiembre, la que sería su penúltima cita para completar los catorce ochomiles -catorce montañas de ocho mil metros-.



"Vengo mejor que nunca, estoy encantado. Después de nueve meses de trabajar con la prótesis el resultado ha sido fantástico, de la prótesis y de mi propio entrenamiento, la subida ha sido formidable", aseguró Soria a su llegada este viernes al aeropuerto de Madrid Barajas.



El veterano alpinista viene de coronar el pico Lenin (7.134 metros) situado en la cordillera del Pamir, concretamente en la línea fronteriza entre Tayikistán y Kirguistán. Una montaña "no muy técnica" pero que con la ausencia de cuerdas se puede tornar peligrosa.



"Es lo que peor se me pudo dar por no tener flexión en la pierna pero vamos, formidable", señalo el abulense, que a su vez confiesa que esta operación le podría "haber dejado peor de lo que estaba" pero que sin embargo cree estar "mejor" que antes.



Aunque sí que tuvo problemas durante la expedición. Se vio obligado a ser el único de sus compañeros que subió sin aclimatación.



"Me ha sorprendido mucho que pudiera subir como he subido sin haber aclimatado. Mis dos compañeros habían subido hasta el campo 2 a dormir una noche y yo tuve un problema de estómago y me quedé por abajo. El día que subí fue fantástico" relató ante los medios.



También señalo lo beneficiosos que resulta ser conocido hasta en Kirguistán, aunque destaca: "No solamente me conoce todo el mundo sino que me quiere todo el mundo. Y eso te refortalece muchísimo".



Soria volverá al Dhaulagiri, donde las molestias en la rodilla ya eran un gran lastre en su último intento de ascensión, después tratará de ir a por el Shisha Pangma para completar los dos únicos ocho miles que le faltan de los catorce.



"Estoy deseando que llegue el día 30 (agosto), que nos vamos a Nepal 15 días por el Khumbu entrenando. Y luego, el 20 de septiembre vamos al campo base. Creo que me voy a encontrar muy bien, todo me dice que voy a estar en muy buenas condiciones" confesó.