Excampeón mundial de boxeo panameño pelea su ´último round´ entre letras

Panamá, 13 ago (EFE).- Un "error" lo llevó a la cárcel y tras varios años de purga el excampeón mundial de boxeo panameño Celestino "Pelenchín" Caballero, quien brilló en la década del 2000 en la categoría supergallo, explica su "verdad" en un libro que ha titulado "Mi último round" para reencontrarse con el sabor de la "victoria" y "crear conciencia".



Se trata de una autobiografía en la que Caballero, de 43 años y retirado del cuadrilátero en 2014, deja plasmado el por qué de lo que pasó ese 10 de marzo de 2016 en un retén policial donde le fueron decomisado 10 kilos de cocaína, un caso por el que fue condenado a 5 años de prisión.



Caballero, quien acumuló en su carrera profesional 37 triunfos, 24 por nocaut, 6 derrotas y 0 empates, está libre desde mayo de 2018 después de que un tribunal panameño que le conmutó la pena por trabajo comunitario.



"Después de lo que me pasó y mi salida ... dije que es hora de hacer el libro", con el que el ex campeón mundial busca "orientar" y "crear conciencia", comentó Caballero en una entrevista con Efe.



"Pelenchín", nacido en la empobrecida provincia de Colón, situada en el Caribe de Panamá, narra su vida desde sus "inicios y todo" lo que ha "tenido que pasar y vivir" para llegar a este momento de su vida, en el que se siente "bien y feliz".



"Dios me perdonó, lo demás son cuentos y Él conoce mi corazón, me siento bien y soy feliz. El ser humano es el que trata a uno mal, no Dios, voy positivo para adelante y aquí estoy con mi nueva faceta y espero tener otras más", expresó quien fue campeón supergallo y pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 2006 y 2011, y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en 2008.



Al ser cuestionado del por qué del título de la obra, Caballero no titubeó: "Se llama 'Mi último round' porque en el boxeo hay que pelearlo con todo... con fuerza, fe y mucha inteligencia".



"El último round es el de la victoria. Es el round en el que uno tiene que superar al contrincante, es en el que uno se tiene que lucir, es el que te da el triunfo en la vida o en tu carrera", señaló el ex peleador panameño.



Reveló que durante el proceso creativo de esta obra, editada por la firma local LatinBeat Studios, lo más doloroso fue plasmar ese momento cuando las autoridades lo aprehenden con la droga.



"En este libro explico el por qué de mi error. Es doloroso saber que como figura tu país te da la espalda, es algo triste, pero bueno en el libro redacto cómo fue todo. Espero que la gente pueda adquirirlo y saber el por qué de la cosas", apuntó.



Escribir este libro, que se lanza en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) Panamá 2019 que abre este martes sus puertas, "fue más difícil" que boxear, porque "lo hice teniendo dos sentimientos: alegría y tristeza", explicó el expúgil.



"El boxeo siempre me daba alegría, a pesar de las derrotas", dijo "Pelenchín", que confesó que por eso extraña sus días en el ring, que no duda en calificar como una de las mejores partes de su vida.



Caballero, quien se describió como un hombre "humilde, sencillo, alegre, siempre servicial", prometió que este "último round" serán igual que cuando se calzaba los guantes "con todo y con fuerza, para sacar la victoria".



La Feria Internacional del Libro de Panamá dedica su edición de este año a los 500 años de la fundación de la Ciudad de Panamá y en la misma convergen escritores de España, Francia, Portugal, Colombia, México, EE.UU., Cuba, Guatemala, Perú, Argentina y Panamá.



Rogelio Adonican Osorio