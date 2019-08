Carrasco vuelve a lanzar tras diagnosticarle cáncer; brillan Asdrúbal y Soto

Houston (EE.UU.), 20 ago (EFE).- El abridor venezolano Carlos Carrasco, de los Indios de Cleveland, se convirtió en la imagen y la figura de la jornada del deporte del béisbol profesional al verlo lanzar de nuevo después de haber sido diagnosticado con cáncer linfático.

El lanzador derecho regresó el lunes al montículo en ligas menores mientras intenta volver a Grandes Ligas después de ser diagnosticado con leucemia.

Carrasco entró como relevista con Doble-A Akron en contra Harrisburg. Recibió una ovación de pie de los aficionados en Canal Park. Fue la primera aparición de Carrasco desde junio, cuando se le diagnosticó leucemia mieloide crónica.

Finalizó su primer episodio de labor con un ponche y el lanzador de 32 años tiene programada otra aparición el jueves con Akron y posteriormente él y los Indios decidirán su siguiente paso. Carrasco quiere regresar y ayudar a los Indios esta temporada.

Los Indios se han fortalecido en torno a Carrasco. Durante el Juego de Estrellas en julio, Carrasco apareció en el terreno de juego para recibir el tributo de las Grandes Ligas llamado "Stand Up To Cancer" ("Levantarse Contra el Cáncer") y las camisetas con la leyenda "I Stand With Cookie" ("Me levanto por Cookie") se han popularizado en toda la ciudad.

El resto de la jornada en las mayores también dejó el protagonismo ofensivo de su compatriota, el segunda base Asdrúbal Cabrera que pegó el último de los cuatro vuelacercas que tuvo el equipo de Washington y lidero el ataque demoledor de los Nacionales que se impusieron por blanqueada y paliza de 13-0 ante los Piratas de Pittsburgh.

Cabrera, que se fue de 3-2, con dos anotadas y cinco impulsadas, ayudó al trabajo de tres relevistas que se combinaron para seis entradas y dos tercios con solo un imparable permitido.

Una vez más el bateo latino fue clave en la ofensiva de los Nacionales con el dominicano Juan Soto que estuvo perfecto al irse de 4-4 con cuatro anotadas y el brasileño Yan Gomes de 4-1 con una anotada.

Los Diamondbacks de Arizona vencieron por 5-3 a los Rockies de Colorado y el jardinero izquierdo venezolano David Peralta conectó un triple de dos carreras en el octavo que dio la victoria al relevista cubano Yoan López (2-5), quien sacó dos "outs" en la parte alta del episodio.

El dominicano Ketel Marte (26) también pegó cuadrangular que ayudó al triunfo del equipo de Arizona.

El inicialista cubano José Abreu se encargó de pegar cuadrangular de tres carreras que fueron la clave que les abrió el camino del triunfo a su equipo de los Medias Blancas de Chicago frente a los Mellizos de Minnesota.

Abreu botó la pelota fuera del parque en el segundo episodio cuando su equipo anotó cuatro carreras y le dio toda la ayuda al abridor dominicano Ivan Nova en su trabajo ganador desde el montículo.

Nova (9-9) se anotó el triunfo luego de admitir 10 imparables y dos anotaciones en cinco episodios y un tercio, y ambas carreras de Minnesota llegaron en los tres primeros bateadores del partido.

Abreu conectó su vigésimo sexto vuelacercas al enviar un lanzamiento de Kyle Gibson al segundo anfiteatro sobre los bullpens entre el jardín izquierdo y central.

Nova mejoró su marca a 5-0 con una efectividad de 0.85 en sus seis últimas aperturas.

Su compatriota el cerrador Alex Colomé lanzó una rocosa novena entrada para su vigésimo cuarto salvamento en 25 oportunidades.

Otro primera base cubano, Yuli Gurriel se encargó de liderar el bateo oportuno de los Astros de Houston y les ayudó a ganar por 5-4 el inicio de serie frente a los Tigres de Detroit.

Gurriel pegó dos imparables e impulsó dos carreras que fueron las que le dieron a los Astros una importante ventaja desde la primera entrada de la que al final tuvieron que aferrarse antes de conseguir la victoria.

El cerrador mexicano Roberto Osuna permitió un imparable y colgó el cero en el noveno episodio para su vigésimo octavo salvamento y asegurar que los Astros ganaran por segundo juego consecutivo luego de una racha de cinco derrotas en fila.

A pesar de la derrota, el segunda base dominicano de los Tigres, Ronny Rodríguez, pegó un cuadrangular solitario en el sexto episodio.

El receptor dominicano Francisco Mejía acercó a los Padres de San Diego a la marca de cuadrangulares en la historia de la franquicia con un bambinazo solitario, su compatriota Manny Machado aportó otro imparable ante el abridor Trevor Bauer y el equipo californiano que estuvo de visitante se impuso por 3-2 a los Rojos de Cincinnati.

Los Angelinos de Los Angeles cayeron derrotados por 8-7, en 11 entradas, frente a los Vigilantes de Texas, pero el veterano toletero dominicano Albert Pujols disparó el cuadrangular número 652 de su carrera, y el decimonoveno de la temporada, que permitió coronar un primer episodio con cinco anotaciones, que le dieron una ventaja parcial de 7-1 que no supieron mantener.