Marcel Hirscher, uno de los más grandes del esquí, anuncia su retirada

Salzburgo (Austria), 4 sep (EFE).- El austríaco Marcel Hirscher, considerado uno de los mejores esquiadores de todos los tiempos, ha anunciado este miércoles en Salzburgo su retirada del deporte en activo, tras ganar ocho veces consecutiva la general de la Copa del Mundo (2012 a 2019).

"Creo que ya no es una sorpresa. Hoy es el día en el que termino mi carrera activa", anunció, Hirscher, de 30 años, ganador de 67 carreras individuales, además siete oros en cuatro Mundiales y dos oros olímpicos.

"Me he dado cuenta que hay varios factores para tomar esta decisión. Esto no es un cambio de trabajo, sino una decisión de vida, que seguro será muy interesante", explicó el ya legendario esquiador en una rueda de prensa retransmitida en directo por la televisión pública austríaca ORF.

La comparecencia pública había generado tal expectación que incluso provocó que se retrasara este miércoles en casi una hora un debate televisado en directo con miras a las elecciones generales anticipadas que Austria celebrará el 29 de septiembre.

"Creo que está bien (la decisión), no es la primera vez que lo había pensado", manifestó Hirscher, quien aseguró que muchos no se tomaron en serio cuando comenzó a plantear dudas sobre si continuar con su exitosa carrera.

Se refirió a la existencia de varios motivos para su decisión, desde la importancia que da a su vida familiar como los problemas de motivación y de falta de energía tras haberlo ganado todo en el esquí alpino, el deporte rey en austria.

"Tengo mucha suerte de tener aún dos rodillas sanas", dijo Hirscher, explicado que quiere seguir disfrutando de la montaña.

En la temporada de 2007-08, con 19 años, Hirscher debutó en la Copa del Mundo, logrando sus primeros podios.

Su gran dominio empezó en la temporada de 2011-12 cuando ganó la primera de sus ocho generales de la Copa del Mundo.

En total, tiene en su palmarés 67 victorias individuales en la Copa del Mundo, además de 71 podios.

Ha ganado siete oros y cuatro platas en cuatro Mundiales (2013, 2015, 2017, 2019), además de otra plata olímpica, en los Juegos de Sochi (Rusia) de 2014.

"Siento mucho orgullo por lo que he logrado", concluyó el deportista y agradeció a su familia, en particular sus padres y su mujer Laura, por apoyarle en los últimos doce años de carrera.