El Abierto de España se reinventa poniendo sus ojos en el fenómeno del tenis

Con una inversión de 5 millones de euros, valiéndose de la experiencia organizativa del Mutua Madrid Open de tenis, del conocimiento de la ciudad y de la confianza de sus principales socios, la promotora Madrid Trophy Promotion ha decidido reconstruir el Abierto de España de golf.

El renombrado Mutuactivos Open de España, de hecho, 'copia' la imagen visual del torneo de tenis, con el que tiene socios comunes. Mutua Madrileña y Ecovidrio dan ahora el salto al golf de la mano de Gerard Tsobanian. El impulsor del Mutua Madrid Open pretende imitar el modelo del tenis para "hacer las cosas bien desde el principio", en la primera incursión de la empresa que dirige, Madrid Trophy Promotion, en el mundo del golf.

"Queremos llevar el Open de España a un nivel muy alto para que luzcan la ciudad de Madrid y el país. Tenemos jugadores de primer nivel, apoyo institucional, apoyo de los patrocinadores, de la prensa y de los aficionados. Si todos estos actores se juntan, colaboran y trabajan juntos, el éxito es seguro", convino durante el acto de presentación del Mutuactivos Open de España, que del 3 al 6 de octubre albergará el Club de Campo Villa de Madrid.

El presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, considera "un gran éxito" poder alargar la vida "del segundo Open más antiguo del continente, tras el de Francia", teniendo en cuenta los problemas de financiación que debieron contrarrestar en años anteriores.

El grupo Mutua Madrileña, a través de Mutuactivos, emerge ahora como principal patrocinador de un evento que confía en poder reunir año tras año a los mejores golfistas del mundo.

"Para mí, eso es lo más importante. Es mi filosofía y trabajaremos en esa dirección. Lo interesante para los aficionados son los nombres, los grandes campeones", remarcó Gerard Tsobanian en una rueda de prensa celebrada este martes en el estadio Wanda Metropolitano.

En ese sentido, el empresario insistió en que su "intención es hacer crecer" el certamen, perteneciente al circuito europeo. Parece no tan prioritario para él obtener la categoría de Rolex Series. "Eso no garantiza que vengan los mejores jugadores, porque no obliga a los mejores jugadores a participar. Es, en mi juicio, un fallo del European Tour porque pone mucho dinero en la mesa de premios y, sin embargo, no vienen los mejores", sostuvo.

El cartel del Mutuactivos Open de España sí es atractivo. Jon Rahm, que el año pasado triunfó en el Centro Nacional, defenderá su título del 3 al 6 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, la nueva sede permanente del torneo. Sergio García y Rafa Cabrera Bello son las otras bazas españolas.

"Madrid debe felicitarse por contar con un evento extraordinario", apuntó el alcalde la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. "Este es un proyecto a medio y a largo plazo y estamos plenamente comprometidos para que Madrid sea una gran referencia en el ámbito deportivo y en el del golf", sentenció. l Abierto de España más ambicioso, desde el punto de vista estratégico, despega este jueves.