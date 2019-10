Jon Rahm regresa a Madrid con la ilusión de volver a ganar

El español Jon Rahm, ganador de la pasada edición del Open de España de golf, aseguró este martes que confía en cambiar su suerte y defender de manera exitosa el título, algo que nunca ha conseguido como profesional.



En la presentación del renombrado Mutuactivos Open de España, celebrada este martes en el estadio Wanda Metropolitano, Jon Rahm recordó con emotividad el triunfo que logró en 2018 en el madrileño Centro Nacional.



Este año el Open de España no cambia de ciudad pero sí de ubicación, puesto que se disputará en el Club de Campo Villa de Madrid, donde el jugador vasco parte como uno de los grandes favoritos.



"Como representante del golf español y como representante de la Real Federación Española de Golf, porque yo entrené en el Centro Nacional durante algunos años, poder ganar mi primer Open de España fue muy emotivo. Fui campeón desde cadete hasta absoluto y culminar el palmarés del torneo con la victoria profesional era lo que quería hacer. Jugar en el Centro Nacional el año pasado, con 50.000 personas, fue increíble. Siempre es difícil superar esa primera victoria; más en mi caso, que no he conseguido defender ninguna de las victorias que he logrado", expuso Rahm.



El hecho de regresar a Madrid, en todo caso, supone para él "un gran orgullo". "Espero que tengamos una buena lucha los tres", dijo acompañado de Sergio García y Rafa Cabrera Bello, "y que hagamos el mejor torneo posible".



Rahm reiteró que su "objetivo es ganar esta semana" para después comenzar un mes y medio de vacaciones. "Me hace falta descanso. No sé si me alejaré mucho del liderato de la Race a Dubai, pero si tengo que elegir, prefiero ganar esta semana que ganar en Dubai", subrayó ante los aplausos de los asistentes.