El olímpico De Marco salva la vida tras ser arrollado por un barco en Sevilla

El remero José María de Marco, de 56 años y que fue olímpico en Barcelona 92 y en Atlanta 96, salvó este martes la vida tras ser arrollado por un barco turístico que paseaba por el río Guadalquivir, en Sevilla, y que le partió el bote por la mitad.

El veterano remero sevillano pudo zafarse del abordaje cuando estaba bajo el agua y a pocos metros de la hélice de la embarcación, según explicó a Efe el propio De Marco.

El que también fuera campeón del mundo en 1983 y 1984, además de diploma olímpico en Atlanta 96, solo sufrió la rotura del gemelo gracias a su "pericia", anunció el servicio de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla.

De Marco relató que, cuando remaba a primeras horas de esta tarde por el río cerca de la Torre del Oro, un barco turístico tipo catamarán le avisó con su bocina cuando estaba a unos diez metros de distancia, tras lo cual pudo hacer una maniobra que le permitió reaccionar a tiempo.

"El catamarán iba rapidísimo y no se paró", afirmó el remero, quien aseguró que va a denunciar a los responsables del barco por no parar los motores y no socorrerle cuando pudo salir de los bajos de la embarcación.

El barco turístico rompió en dos partes el bote, tipo 'skiff' (un solo tripulante), mientras que el remero tenía los pies dentro de las pedalinas, lo que le dificultó los movimientos hasta que pudo quitarse las sujeciones e impulsarse para salir de los bajos de la embarcación, en la que "los turistas miraban la escena como si fuera un espectáculo", lamentó.

"Si le pasa a un niño lo mata", aseguró el remero, que fue rescatado por una pequeña embarcación del cercano Club Labradores y trasladado después a un hospital, donde le confirmaron que tiene un gemelo fracturado antes de ser dado de alta para que guarde reposo.

El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, ha comunicado que investiga lo ocurrido y que ya ha hablado con el remero y con el propietario de la embarcación turística.

De Marco, que ha competido en remo desde los 13 a los 39 años, ha participado en 18 Mundiales, en los que, además de los dos oros, logró también dos platas y dos bronces.