Víctor Tomás supera los 700 goles y está a un paso del 'Top10' histórico

Barcelona, 11 nov (EFE).- El extremo zurdo internacional y capitán del FC Barcelona Víctor Tomás sumó siete goles en la victoria de su equipo en la pista del Aalborg danés (30-34) y superó la barrera de los 700 goles en Liga de Campeones, con lo que queda a un paso de entrar en el 'Top10' de la lista de goleadores de todos los tiempos.



El capitán azulgrana totaliza ahora 701 tantos en las 17 temporadas en las que ha militado en la máxima competición continental y está a solo 24 del esloveno Vid Kavticnic (725), décimo jugador en la lista de goleadores de todos los tiempos en la Liga de Campeones.



A sus 34 años, el jugador barcelonés se muestra feliz porque, "cifras como esta no se tiene la ocasión de alcanzarlas todos los días", lo que le hace ver "las temporadas que llevo al máximo nivel".



Esta temporada suma 30 goles en siete partidos y es el segundo goleador de su equipo por detrás del joven y también extremo zurdo Áleix Gómez (34).



"Estoy disfrutando como nunca, me lo paso muy bien en este equipo tal como estamos jugando. El ambiente en el vestuario, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es buenísimo y esto hace que tenga muchas ganas de continuar jugando y aportando cosas al equipo. Ojalá tengamos muchos partidos como el de ayer, que fue un gran partido", dijo.



"No es fácil en un equipo como el Barcelona estar tantas temporadas en el primer equipo, como no es fácil aportar y dar un rendimiento al equipo. Son dos cosas que van juntas, ya que sin las dos no puedes estar en un club como el Barça", explicó el capitán azulgrana que esta temporada finaliza contrato, pero que está negociando su renovación.



"Sea como sea, estoy orgulloso del trabajo hecho, pero pienso que la mejor temporada está por llegar y para eso hay que continuar trabajando", insistió.