Joana Pastrana: ?Estoy mejor que nunca?

Madrid, 14 nov (EFE).- La boxeadora Joana Pastrana (15-2) se enfrenta este 23 de noviembre a la mexicana Katia Gutiérrez (21-7) en un combate al que aseguró, en una entrevista con EFE, que llega mejor que nunca tras su última derrota contra Yokasta Valle que le hizo aprender que ?siempre se puede dar más?.



La pelea, que se disputará en la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal, servirá como eliminatoria para optar al mundial del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) que ostenta la alemana Tina Rupprecht, contra la que la púgil española cayó derrotada por primera vez tras romperse la mano en el segundo asalto.



El combate fue presentado en la sede de LaLiga, en cuya plataforma de ?streaming? se podrá ver de forma gratuita: ?Cuando recibí la noticia del apoyo de LaLiga me hizo una ilusión tremenda. Cuando empiezas a hacer deporte ves el símbolo de LaLiga con todos los grandes y formar parte de esto es increíble. Contar con su apoyo durante toda la preparación es increíble?, dijo Joana.



La española atendió a la Agencia EFE tras el evento y se mostró realmente confiada de cara a la pelea: ?Joana está mejor que nunca y con ganas de demostrar quién realmente es. Quiero quitarme ese sabor de boca agridulce tanto del público como a nosotros por el último combate?, advirtió.



Una fecha que llega tras sufrir la segunda derrota de su carrera profesional, pero que le ayudó a cambiar de mentalidad y aprender: ?Te cambia en la mentalidad porque piensas ?jope he perdido, no era tan buena como yo pensaba?. Pero le dimos una vuelta de hoja y dijimos que me iba a hacer más buena de lo que era porque he podido analizar los errores y hemos podido solucionarlos?, declaró.



?Me quedo sobre todo con no creerte que eres la mejor o que has alcanzado tu máximo. Que siempre se puede dar más de ti y que por muy alto que esté el objetivo siempre puedes alcanzarlo?, añadió.



De lograr la victoria, Joana Pastrana tendrá su ansiada revancha frente a Tina en el primer trimestre de 2020: ?Para mí es una motivación extra. Siempre me ha gustado tener objetivos a corto, medio y largo plazo. Ahora hay que vivir el presente y para conseguir los objetivos a largo plazo tengo que ganar el día 23, pero nunca dejo de pensar que quiero alcanzar el día de enfrentarme a Tina por el campeonato del mundo y en ello estamos?.



Antes, la española se centra en su próxima rival del 23 de noviembre y atisba una pelea dura: ?Katia es una guerrera. Ha perdido muy pocas veces y tiene un bagaje espectacular siendo cinco veces campeona del mundo. Sabemos que tiene muchas ganas de venir a por lo que yo quiero conseguir. Va a ser una guerra. Lo que no queríamos era volver a pelear contra una mujer teóricamente fácil, queríamos enfrentarnos a alguien que nos diese batalla y con ella es lo mejor que podíamos haber escogido?.



Por último, Pastrana mandó un mensaje para que la gente acuda a Moralzarzal a apoyarla: ?No hay mejor plan y si no va a ir se va a arrepentir. Vivirlo en primera persona es incomparable con verlo o que te lo cuenten?, concluyó.