Bosco Pérez-Pla, volver con tres operaciones después de 1 un año y 8 meses

Madrid, 25 nov (EFE).- "Es la típica lesión que nadie quiere tener pero me tocó. Me ha llevado al límite. He hecho de todo, gimnasia, rehabilitación, tratamientos... y me preguntaba si merecía la pena seguir luchando. Pero pensé si quería dejarlo todo por no hacer un esfuerzo más y era importante acabarlo bien y hacer vida normal".



Así resume en una entrevista con EFE Bosco Pérez-Pla los últimos veinte meses de su vida, desde que cayó lesionado a mediados de abril de 2018, en la Liga ante el CD Terrassa, hasta su reaparición el pasado día 17 en Santander, en la cuarta jornada de esta temporada ante la RS Tenis.



La temida rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda y una nueva rotura del menisco cuando iba a reaparecer en el primer trimestre de este año han condicionado la carrera deportiva y el día a día del defensa madrileño del Club de Campo, olímpico en Río 2016 y "fijo" hasta entonces en la selección.



"No podía subir una escalera, ni bajar una rampa, creo que la rótula tocaba entre hueso y hueso, dicen que el cartílago se te va todo, que se te hace dolor crónico cuando es más de seis meses, que ya es hasta mental y tienes que engañar un poco la cabeza para que no te duela. He hecho todo lo que he podido y más, acupuntura, tratamientos, mil movidas porque no se me iba el dolor. Pero ya está y me siento bien".



Y todo ello sin dejar de trabajar en el área de desarrollo de proyectos corporativos de Bankia, con el apoyo de amigos y familia -fue padre por segunda vez poco después de la primera lesión- y el deseo de volver a jugar al hockey como hizo hace poco más de una semana en Santander y como volvió a hacer ayer ante el Barcelona.



"Llevaba entrenando casi tres semanas con el equipo, ya me iba sintiendo mejor y Pablo (Usoz) dijo que contra el Tenis era buen momento, jugué 7/8 minutos por cuarto. Ayer jugué también. Pensaba que me iba a poner nervioso, pero lo tomé con normalidad, un partido más, me sorprendió. Esto me ha llevado al límite, pero he aguantado. No se lo que aguantaré más pero este año lo acabo seguro y a ver si ganamos algo", confía.



Su vuelta, aunque admite que va "poco a poco" y que cuesta "acostumbrarse al nivel y recuperar la velocidad", hace pensar en la selección española, un equipo que él cree que "ha cambiado mucho" y al que ve "con un carácter y una entrega que antes igual no había".



"Hay un trabajo en equipo y una mentalidad muy buena, pero han sufrido mucho en el Mundial y la clasificación para los Juegos, pero sacaron raza y ahí están. Talento hay, siempre se ha demostrado, y si siguen trabajando así en los Juegos pueden hacer algo", asegura.



Su respuesta a la pregunta de se imagina jugando otra vez en el equipo en Tokio muestra la misma sinceridad que cuando habla de lo mal que lo ha pasado en este último año y medio largo.



"Obviamente me gustaría. Tengo que coger la forma, el entrenador tendría que querer que volviese. Yo me voy a esforzar a tope para intentar estar este año al máximo para si soy seleccionable tener la oportunidad de jugar otros Juegos. Es complicado porque el equipo tiene todo estructurado, pero voy a intentarlo. Acabar una carrera con uno Juegos tras dos años horribles de lesiones sería un broche perfecto, pero no me obsesiona", subraya.



Olga Martín