Hugo Mallo, cuarto jugador con más partidos oficiales en historia del Celta

Vigo, 25 nov (EFE).- El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, se convirtió ayer, tras disputar el choque que su equipo ganó al Villarreal (1-3) en el estadio de la Cerámica, en el cuarto jugador con más partidos oficiales en la historia del club del gallego.



El lateral gallego, que ha desarrollado toda su carrera en el conjunto celeste, acumula 350 partidos, igualando al ex capitán Vicente Álvarez. No obstante, salvo que sufra una lesión, parece que no será el último puesto que avance en la presente temporada, pues Hugo Mallo está a 19 partidos de superar al portero Javier Maté.



?Un honor llevar la camiseta del Celta durante 350 partidos oficiales y celebrarlo con una victoria merecida para todo el celtismo?, escribió en sus redes sociales Hugo Mallo, quien recuerda que en este tiempo ha tenido que vivir momentos ?buenos? pero también otros ?complicados?.



Con 28 años y un contrato con el Celta hasta 2023, el lateral está en disposición de convertirse en el jugador con más partidos oficiales en vestir la celeste. Por delante, además de a Javi Maté, tiene a Atilano (392) y Manolo (533).