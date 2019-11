Quintero:"Tokio 2020 es nuestro escaparate para estar en París 2024"

Madrid, 25 nov (EFE).- Damián Quintero tiene al alcance de la mano su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en Madrid espera dar el paso definitivo. Quizás sean los únicos que viva su deporte y por eso la ilusión es máxima. EFE le ha entrevistado.



Pregunta: Vuelve el kárate de máximo nivel a Madrid, en este caso la Premier League. ¿Satisfechos por participar en una competición de este calibre en la capital de España?



Respuesta: Por supuesto que sí. Madrid vuelve a ser el epicentro del kárate mundial un año después de los Campeonatos del Mundo. Creo que en la Premier League, por experiencia propia, los torneos son de más nivel ya que pueden venir varios participantes del mismo país en cada categoría. Lucharemos por intentar hacer un buen papel. Seguro que delante de nuestro público se nos dará muy bien.



P: ¿Qué recuerdo tiene de lo que sucedió meses atrás en la ciudad?



R: Un grato recuerdo. Fue muy bonito por haber llegado a esa final y me quedo con el cariño del público que obtuve, incluso perdiendo ante mi máximo rival. Disfruté muchísimo en el WiZink Center y espero que en el Madrid Arena no sea menos.



P: ¿Con ganas ya de cerrar la clasificación olímpica? La tiene al alcance de la mano



R: Sí, estoy cerquita de ello. Pero no me obsesiono tampoco porque todavía queda mucho por delante. Sí es verdad que teniendo la posibilidad en casa voy a dar el cien por cien para intentar cerrarla y que nos podamos quedar un poco más tranquilos. No dejaremos de entrenar pero podremos planificar mucho mejor de cara a los Juegos, que son el gran objetivo.



P: ¿La planificación en 2020 será diferente?



R: Yo creo que sí. Tenemos Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo pero los Juegos son los Juegos. Una vez que estemos allí la planificación será bastante distinta, bastante intensa. Tendremos bastantes eventos de por medio pero para eso está el entrenador, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros.



P: Son los primeros Juegos del kárate pero el objetivo es que no sean los últimos, ¿no?



R: Van a ser unos Juegos históricos, la primera vez que el kárate esté allí. Además creo que es nuestro escaparate para que digan que el kárate es merecedor de estar en los Juegos de París 2024 por el espectáculo que ha dado en Tokio o simplemente porque lo merecemos.



P: ¿Cree que lo que pase en Tokio puede determinar la decisión o no es tan optimista?



R: Totalmente sí. Es en agosto, luego tenemos unos cuatro meses para que se termine el año y se ratifique. Todos los karatekas a nivel mundial debemos empujar a través de nuestras redes y realizando un gran torneo en Tokio 2020, que creo que lo va a ser en la cuna del kárate.



Carlos Mateos Gil