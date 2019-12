Cabrera Bello: ´Soy muy perfeccionista, es un lastre que he sufrido siempre´

Las Palmas de Gran Canaria, 10 dic (EFE).- El jugador de golf Rafael Cabrera Bello, número 39 del mundo, ha compartido este martes algunas de las claves de su éxito con los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde estudió, a los que ha confesado uno principales defectos: "Soy muy perfeccionista".



"Ese ha sido un lastre que he venido sufriendo siempre", ha señalado Cabrera Bello, que considera que la preparación psicológica "marca la diferencia" en el deporte profesional y que hay que aprender a asumir los fallos, sin que estos le lleven a uno a desconfiar de su preparación y a dudar de su siguiente golpe.



"Como profesional tienes ese reto de no rendirte nunca, no bajar los brazos y luchar hasta el final", ha recalcado el golfista grancanario que aprendió a fuego esa lección en sus inicios en el Challenge Tour (la segunda división del Circuito Europeo), en torneos donde no se ganaba nada la mayoría de las veces, pero no daba lo mismo clasificarse en el puesto 20 que en el 21 si uno quería ascender al final de temporada a la siguiente categoría.



El jugador grancanario, que representó a España junto a Sergio García, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz en el regreso del golf a los Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro (2016), ha ofrecido este martes una charla a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la ULPGC, en la que ha hablado sobre su trayectoria y sobre los valores de su deporte.



Para Cabrera Bello, los aspectos más importantes para dedicarse de forma profesional al golf, o a cualquier otro deporte, son "la técnica, la preparación física, la preparación mental y la estrategia", pilares tan importante, que si cualquiera de ellos "cojea", no se puede "rendir bien?.



Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1984 y profesional desde 2005, Cabrera Bello ha relatado como en sus inicios compaginó sus estudios universitarios con el golf, no sin dificultades



Cabrera Bello ha recordado, entre risas, que ganó con el equipo de la ULPGC el campeonato de España universitario de golf y que, ni así, le concedieron una matrícula gratuita. Solo le invitaron a usar sin coste el gimnasio del campus, ha añadido.



Por eso, ha aprovechado su intervención en la institución académica para demandar más actuaciones en la educación que "eviten la pérdida de talento", ya que muchos jóvenes dejan de lado el deporte que practican para dedicarse por completo a sus estudios.



El tercer mejor golfista español del momento -tras Jon Rahm y Sergio García- considera "una pena" que se den estas situaciones y ha expresado su deseo de que "en el futuro haya más convenios y facilidades para los deportistas" en las universidades españolas, sin pedir nunca "privilegios", sino solo "alternativas" para facilitar la conciliación del deporte y los estudios.



"La preparación técnica y tener un buen swing es muy importante", ha continuado Cabrera Bello, antes de defender que "un buen swing no es aquel técnicamente perfecto, sino ese que cada jugador ha sabido hacer suyo y es capaz de repetirlo una y otra vez, incluso con 50.000 personas mirando para verle dar ese golpe?.



El deportista grancanario ha insistido en que el swing es "un movimiento complejo que afecta a todo el cuerpo", y realizarlo bien requiere de unas sensaciones particulares en el deportista que no pueden verse afectadas por ningún aspecto externo al juego.



"Todos los profesionales, incluso Tiger Woods, cuentan con un profesor que les ayuda a perfeccionar sus movimientos cada día", ha añadido.



Con respecto a sus próximos objetivos, el golfista olímpico grancanario ha expresado su deseo de participar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, algo para lo que "espera poder clasificarse" y para lo que tendrá que "seguir dándolo todo".