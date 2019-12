Ereu: "Volver a selección para el preolímpico después 10 años es gratificante"

Teruel, 10 dic (EFE).- Thomas Ereu, receptor y capitán del Club Voleibol Teruel, ha sido convocado después de diez años de ausencia para competir con la selección de Venezuela en el preolímpico que se disputará en Santiago de Chile (10-12 enero 2020), una opción que ya de por sí le parece "gratificante".



A sus 40 años y con su vida establecida en la capital turolense, el jugador ha aceptado el reto tras varios años declinando la propuesta y asegura, en una entrevista a Efe, que se siente valorado e ilusionado por volver a la selección de su país natal casi una década después. Junto a él estarán también los veteranos Ernardo "Harry" Gómez (37), Luis Díaz (36) e Iván "la Bomba" Márquez (38 años).



Pregunta: Ha sido convocado para competir con la selección de Venezuela en el Torneo Preolímpico para los Juegos de Tokio 2020, ¿se esperaba esta decisión?



Respuesta: La verdad es que no. El último año que participé con la selección fue en el campeonato mundial de 2010 y luego me retiré. Después estuve recibiendo muchas convocatorias, pero siempre las había rechazado por motivos personales. Entre que ya me había retirado, la edad, la familia y algunas lesiones, había rechazado las propuestas. Con el paso de los años no me esperaba que todavía pudiera considerarse la opción de volver a la selección.



P: ¿Por qué este año sí que ha aceptado la invitación?



R: Después de varias convocatorias que había rechazado la selección dejó de llamarme. Imagino que al ver el rendimiento que estoy teniendo todavía en este nivel y al presentarse la oportunidad de un clasificatorio a unos Juegos Olímpicos, el entrenador consideró de nuevo que podría aportar algo al equipo. Es bastante interesante la propuesta que me han pasado y volver y poder participar en un Preolímpico. Además, ahora la familia está más estable y por eso he considerado esta oportunidad.



P: ¿Quién y cómo le comunica la decisión de contar con usted para este torneo?



R: Primero me llamó Ronald Sarti, el entrenador de la selección, para preguntarme si estaría dispuesto a aceptar la convocatoria. Me quedé un poco sorprendido y le dije que si me pasaba la convocatoria sí que la podría aceptar. Y al final decidí dar el paso.



P: Vuelve después de casi diez años, ¿cómo afronta este regreso?



R: Todavía no lo sé. Hay un montón de cosas que se tienen que finiquitar en la selección y todavía no está muy claro dónde serán los partidos de preparación ni cuándo tenemos que incorporarnos. Bueno, a lo mejor ya se sabe, pero todavía no lo han comunicado. Aún está en consideración.



P: En esta selección el entrenador ha convocado a varios veteranos del voleibol venezolano, ¿a qué cree que se debe?



R: Sí, nos han convocado a Harry Gómez, Luis Díaz, Iván Márquez y a mí. Los cuatro estuvimos en los Juegos Olímpicos de 2008 y todavía nos mantenemos en activo. Me imagino que el entrenador ha considerado la parte de la experiencia que tenemos. Al haber participado en un Preolímpico y en unos Juegos Olímpicos, creo que podríamos aportar esa parte que, a lo mejor, a las nuevas generaciones les haría falta. Podríamos hacer un buen equipo.



P: ¿Cómo ve al resto de países que compiten: Chile, Perú y Colombia?



R: Yo vi el Sudamericano pasado, donde Venezuela le ganó el primer partido a Chile en fase clasificatoria y luego, por el tercer lugar, lo perdió. Creo que el nivel está bastante igualado. Habría que ver cómo podremos lograr nosotros hacer buen equipo y grupo.



P: Venezuela se sitúa como uno de los favoritos.



R: No sabría qué decirte, porque más allá de los partidos que vi contra Chile, no sé cómo están ni Colombia ni Perú. Me imagino que el nivel en Sudamérica, quitando Argentina y Brasil, está muy equilibrado. Se ha demostrado en los últimos años. Perú le gana a Venezuela, luego Venezuela le gana a Colombia, Colombia le gana a Perú y así. Está equilibrado. Me imagino que quién puede partir como favorito es Chile, por ser la sede.



P: El Preolímpico se juega en enero, pero en España continúa la SuperLiga, ¿cómo lo va a hacer?



R: Al ser una fecha de la Federación Internacional, te permiten participar con tu selección. Si hubiera partidos con el club, ya se ha hablado para que se puedan posponer, porque como yo hay otro compañero que va a representar a su país, el holandés Fabian Plak.



P: ¿Le han puesto algún impedimento desde el Club Voleibol Teruel?



R: No, no. Me han apoyado y están muy contentos porque un jugador de su plantilla vaya a representar a un país en Preolímpicos.



P: ¿Qué le han dicho sus compañeros de equipo? ¿Le han animado?



R: Sí, todos me apoyan y están súper contentos por mí porque ser una opción a esta edad es un logro. No es la primera vez que estaría participando con la selección, pero vuelvo a tener nuevamente esa ilusión. Siento que valoran mi trabajo. Lo primero que le dije al entrenador fue muchas gracias por haberme llamado. Ya solo la opción de considerarme es gratificante.



Diego Saz