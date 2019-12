Sherazadishvil: "Si me tengo que quedar con una opción, es el oro olímpico"

Redacción deportes, 10 dic (EFE).- El español Nikoloz Sherazadishvili compite este fin de semana en la ciudad china de Shenzhen en el Masters de judo, un torneo en el que parte como favorito como número uno de la categoría de menos 90 kilos, y señaló que después de una gran temporada, si le dieran a elegir entre los éxitos cosechados en este 2019 y el triunfo en los JJ.OO. optaría por lo segundo.



??Yo elegiría ambas opciones, pero si me tengo que quedar con una, optaría sin duda por el oro olímpico", dijo el judoka nacido en Tiflis, primer español en ganar una medalla de oro en un Mundial de esta especialidad, en 2018, y ganador también de la de bronce en el Europeo del año pasado, en declaraciones facilitadas por Eurosport, cadena que transmitirá el Masters entre el 12 y el 14 de diciembre



En el torneo participarán 194 judokas procedentes de 32 países diferentes distribuidos en 98 hombres y 97 mujeres. La representación española estará liderada una vez más por Nikoloz Sherazadishvili en la categoría de menos 90 kilos, y el español llega a la cita tras hacerse este año con la medalla de oro en el Grand Slam de Brasilia y la de oro también en el Grand Slam de Abu Dabi, a finales de octubre.



??Yo destacaría a Axel Clerget, porque tengo ganas de probarme de nuevo con él tras haber perdido en el Mundial", dijo sobre el rival más fuerte con el que puede encontrarse, y su verdugo en Tokio, donde fue derrotado por el francés en la tercera ronda, cuanto intentaba revalidar el título del Mundial. "Si no me cruzo con él en la final, ojalá sea en otra ronda, pero quisiera volver a competir contra Axel y ver si he podido mejorar, y si de verdad aprendí de ese enfrentamiento. Todos los que estarán en China serán los mejores judokas por ránking y seguro que será un torneo muy entretenido?, comentó.



Sherazadishvil recuerda que en su elección del judo como deporte de competición, jugaron varios factores, entre ellos conocer a su entrenador Joaquín Ruiz, y su empatía con los deportes de contacto. ??Entran en juego varios factores. Influye mucho que cuando eres niño y te gusta un deporte puedas dar con gente que además contribuya a esa fascinación por llamarlo de alguna manera. Es importantísimo conocer a un entrenador que además logre que te guste el doble ese deporte que practicas. Aparte, siempre me ha gustado el deporte de contacto y concretamente el judo me fascinó desde muy joven", dijo.



??Es mi segundo padre como he dicho ya en varias ocasiones", afirmó sobre su técnico. "Es mi entrenador, mi psicólogo, mi fisio, mi amigo? paso más tiempo con él que con mi familia, aunque la verdad Quino ya es parte de mi familia. No somos entrenador y alumno, somos más bien como un padre y un hijo. Pasamos el día juntos entrenando, viajando, o en cualquier otra circunstancia, pero siempre con una relación de padre e hijo y no tanto como un entrenador y su discípulo?.



Sherazadishvil cree que se encuentra ya con madurez para saber soportar la presión en la próxima cita de los JJ.OO. ??Siempre hay presión, en cada torneo. Mucha gente puede verme como favorito tanto a nivel nacional como internacional y eso siempre influye, pero creo que sé llevarlo bien", apuntó.



"Ahora viene el Masters y luego vendrán otras competiciones y ya se espera que logre siempre el oro por lo que la presión siempre está ahí. Es cierto que, si hablamos de los Juegos, la presión aumentará algo más por ser una cita de esa envergadura y que solo se celebra cada cuatro años. Espero saber manejarlo y usarlo a mi favor y a ser posible que me ayude para lograr todos los objetivos", añadió 'Niko'?.