Lucas Eguibar "a ganar" en Montafon, donde arranca Copa Mundo boardercross

Madrid, 12 dic (EFE).- El español Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo 2014-15 de boardercross de snowboard, que marcó el segundo tiempo de la clasificación, apunta al triunfo en la prueba de Montafon (Austria), que abrirá este viernes la Copa del Mundo de esa modalidad y en la que no competirá su compatriota Regino Hernández, bronce olímpico en los Juegos de PyeongChang 2018 (Corea del Sur), que en octubre se lesionó la muñeca izquierda y dos vértebras.



El vasco Eguibar, doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 (Granada), en la prueba individual y en la de equipos -en la que hizo pareja con Regino, ceutí de la federación andaluza- concluyó segundo este jueves la clasificación para la prueba de Montafon, a medio segundo el alemán Paul Berg, que cubrió los 605 metros de la pista Seebliga -con salida a 1.960 metros de altura, un desnivel de 76 y un total de 24 módulos- en un tiempo de 39 segundos y seis décimas.



"VENIMOS A GANAR", DIJO EGUIBAR, SEGUNDO A 51 CENTÉSIMAS DEL ALEMÁN BERG EN LA CLASIFICACIÓN



"Venimos a ganar", explicó en conversación telefónica con Efe desde la citada estación de Vorarlberg (Austria), adonde llegó el domingo, 'Luki', nacido hace 25 años en San Sebastián, segundo en una clasificación en la que el australiano Cameron Bolton marcó el tercer tiempo, a 54 centésimas de Berg.



Eguibar, diploma olímpico en los Juegos de Sochi 2014 (Rusia) -donde acabó séptimo tras ganar la final de consolación- y abanderado de España en los de PyeongChang -en las que quedó eliminado antes de tiempo al chocar con el italiano Omar Visintin- logró el curso pasado, al ganar de nuevo en Veysonnaz (Suiza), su tercera victoria en la Copa del Mundo, que acabó en cuarta posición.



AUSTRIACO HÄMMERLE DEFIENDE TÍTULO, VAULTIER EL GRAN AUSENTE



El donostiarra sumó 1.840 puntos, 600 menos que el austriaco Alessandro Hämmerle, que ganó una competición en la que Visintin (2.035) fue segundo y el alemán Martin Noerl (1.970) tercero.



Hämmerle, natural de Vorarlberg, fue cuarto este jueves -a 55 centésimas de Berg- en la clasificación de una prueba en la que no competirá el francés Pierre Vaultier, doble campeón olímpico, oro Mundial en Sierra Nevada 2017 y gran dominador de la disciplina durante los últimos años; que aún está recuperándose de su última lesión.



"ESTOY CONTENTO, EL TRABAJO ESTÁ HECHO: AHORA, A CENTRARNOS EN LA PRUEBA", EXPLICÓ 'LUKI'



"En los entrenamientos sólo pude hacer tres bajadas y la verdad es que esperaba estar entre los mejores. Hoy desde el principio me he encontrado mejor. Logré el segundo tiempo, con algunos errores, como todo el mundo, supongo. Y estoy contento", declaró a Efe el campeón guipuzcoano, que explicó cómo se sintió en el circuito.



"En la salida, si traccionas fuerte y haces la salida muy bien y rápido, hay un módulo, un saltito pequeño, que te pasas; y hay que controlar. Ayer no pude hacer muchas bajadas, porque no me dio tiempo; y cortaron el entrenamiento, además. Pero la cosa ha ido bien. El trabajo de hoy está hecho. Ahora ya estamos centrados en la prueba de mañana", dijo a Efe Eguibar.



SAMKOVA, ÚLTIMA GANADORA DE LA COPA DEL MUNDO, LIDERÓ LA CLASIFICACIÓN FEMENINA



La checa Eva Samkova, ganadora de la Copa del Mundo 2018-19, fue la más rápida en la clasificación femenina de este jueves, al cubrir la pista en 43 segundos y ocho centésimas, 17 más que la británica Charlotte Bankes; y con una ventaja de 41 centésimas sobre la francesa Chloe Trespeuch.



Samkova, de 26 años, campeona olimpica en Sochi y bronce en PyeongChang cerró con el Globo de Cristal una temporada de ensueño en la que también se proclamó campeona del mundo en Park City (Utah) -donde Luki fue cuarto-. La checa ganó por segunda vez, después de 2017, la Copa del Mundo, al sumar 4.400 puntos, 550 más que la estadounidense Lindsey Jacobellis -quíntuple campeona mundial-, séptima en la clasificación de Montafon; y con 1.750 más que la italiana Michela Moioli -oro olímpico en PyeongChang-, que este jueves fue sexta.



LA COPA ARRANCA EN MONTAFON, ACABA EN VEYSONNAZ Y HABRÁ PRUEBAS EN SIERRA NEVADA



Todas ellas parten como favoritas al título en la competición de la regularidad, que después de las pruebas de este viernes en Montafon, se reanudará el próximo fin de semana en Cervinia (Italia).



La estación suiza de Veysonnaz albergará el cierre, el 16 de marzo, de un certamen cuya penúltima parada -el 6 de ese mes- será la estación mundialista española de Sierra Nevada. Entre las de Cervinia y Sierra Nevada, Big White (Canadá) -el 25 de enero- y Feldberg (Alemania) -el 1 de febrero- también organizarán pruebas de esta competición.



REGINO INDICÓ A EFE QUE REGRESARÁ A LA COMPETICIÓN EN BIG WHITE (CANADÁ)



Regino, de 28 años, evoluciona de forma favorable de la lesión que se produjo a finales de septiembre en Saas Fee (Suiza), según comentó el propio interesado en conversación telefónica con Efe este jueves, tras completar un entrenamiento físico en Ceuta; y espera "volver" estar en la salida de una competición en la de Big White, "en Canadá".



"Se supone que ya estoy bien, aunque aún estoy con la rehabilitación. Me incorporaré al equipo el 13 de enero para viajar a Canadá", explicó a Efe el medallista olímpico. "El objetivo es volver a tomar contacto con la nieve y con la competición a partir de esa prueba", añadió Regino.



Adrian R. Huber