Exilio logra la suspensión de un reconocimiento en Miami a comodoro cubano

Miami, 13 dic (EFE).- Dos organizaciones del exilio cubano en Miami informaron este viernes de la suspensión, a instancias suyas, de un evento en el que se iba entregar un reconocimiento al comodoro del club náutico estatal "Marina Hemingway" de La Habana, José Miguel Díaz Escrich.



Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, indicó a Efe que el comodoro del Miami Yatch Club, Richard Hall, le comunicó la suspensión del evento programado para hoy con el fin de entregarle un placa conmemorativa al comodoro cubano.



El Movimiento de la Democracia y la Asamblea de la Resistencia Cubana habían pedido que no se celebrase ese acto porque, a su juicio, no se debía galardonar a "un representante de la dictadura cubana en una instalación controlada por los militares castristas y que discrimina a los cubanos a los cuales no se les permite entrar o salir por mar mientras que ese derecho se le reconoce a los extranjeros".



"Agradecemos al Miami Yacht Club y a su comodoro y directiva que hayan escuchado nuestra petición y que la hayan encontrado razonable dentro de las circunstancias donde el régimen de Cuba sigue siendo un contumaz depredador de los derechos humanos", señala una declaración de ambas organizaciones.



La "Marina Hemingway" es un centro turístico ubicado al oeste de la capital cubana que presume de poseer las mayores instalaciones de su tipo en la isla, con capacidad para más de 400 embarcaciones.