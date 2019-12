29-30. España se queda a un milímetro de la gloria

La selección española femenina de balonmano no pudo culminar el sueño y tuvo que conformarse con la medalla de plata en el Mundial de Japón, tras perder este domingo por 29-30 ante los Países Bajos con un gol de penalti en el último segundo de Lois Abbingh.

La manera más cruel de acabar con las esperanzas del conjunto español, que soñó con colgarse su primer oro mundial, tras protagonizar una épica remontada en la segunda mitad, que permitió a las "Guerreras" pasar de perder por cinco goles (16-21) a llegar a los últimos segundos con empate en el marcador (29-29) y posesión del balón.

Pero la portera neelandesa Tess Wester detuvo el lanzamiento de Alexandrina Cabral, en una jugada que no pudo tener peores consecuencias para el equipo español, ya que en su intento de evitar que la guardameta de los Países Bajos pusiera rápidamente el balón en juego fue sancionada con tarjeta roja y penalti.

Lanzamiento de siete metros que Lois Abbingh no desaprovechó para acabar con el sueño español con un gol (29-30), que permitió a los Países Bajos coronarse por primera vez campeona del Mundo.

Un título universal por el que España pareció pujar fuertemente de inicio, gracias a la espectacular puesta en escena de las de Carlos Viver, que como ha ocurrido a lo largo de todo el campeonato tuvieron claro desde el principio de que la clave para poder derrotar a la pujante selección de los Paíse Bajos pasaba por defender, defender y defender.

Tarea a la que se entregó de pleno desde el inicio del encuentro el conjunto español con una agresividad y una intensidad tal, que permitió a las "Guerreras" recuperar hasta tres balones en los primeros cuatro minutos de juego.

Robos que permitieron a España sacar a relucir su velocidad con tres contraataques casi consecutivos, que posibilitaron que las de Carlos Viver se situasen en el marcador con una renta de tres goles (5-2) en el tanteador.

Una ventaja que las "Guerreras" aumentaron todavía más unos segundos más tarde con un gol de la pivote Ainhoa Hernández, de nuevo inconmensurable tanto en ataque como en defensa, que colocó en el marcador un 6-2, que obligó a pedir con urgencia al seleccionador holandés, el francés Emmanuel Mayonade.

Parón que no le pudo sentar peor al equipo español, que si hasta entonces había funcionado como una maquina perfectamente engrasada, comenzó a desajustarse, especialmente en ataque.

De hecho, las de Carlos Viver tan sólo lograron anotar tres goles en los siguientes diez minutos de juego, lo que permitió al conjunto neerlandés igualar la contienda (9-9), tras endosar un contundente parcial de 3-7.

Sin la posibilidad de correr, España tuvo que enfrentarse en estático a las fornidas jugadoras holandesas, una situación que obligaba al conjunto español a un ejercicio de paciencia, que no siempre logró mantener.

Y cuando si fue capaz de mover y mover el balón para generar los espacios necesarios para llegar el gol, irrumpió la figura de la portera holandesa Tess Wester, una de las mejores del mundo, que con sus intervenciones aumentó más todavía si cabe los problemas para el equipo español.

Errores ofensivos que posibilitaron al conjunto neerlandés desplegar su veloz juego de transición, todo un problema para las "Guerreras", que sin tiempo para asentar su defensa, perdieron la capacidad de contener a las "cañoneras" de los Países Bajos.

Con espacios las Estavan Polman, que cerró el primer período con tres dianas, y Los Abbingh, que sumó uno más, cuatro, en los primeros treinta minutos, machacaron una y otra vez el marco español. Goles y más goles que permitieron a los Países Bajos culminar la remontada, tras situarse a los veintiséis minutos de juego por delante en el marcador (12-13) con un gol de la pivote Danick Snelder, que también se sumó a la fiesta.

Y es que si el ataque español se quedó reducido a las explosivas penetraciones de la central Alicia Fernández, el conjunto neerlandés alternó los "cañonazos" de Abbingh o Polman, con los goles de las jugadoras de segunda línea como la extremo Angela Malestein.

Variedad ofensiva que condenó a España a marcharse al descanso con una desventaja de tres tantos en el marcador (13-16), que obligaba al conjunto español a cambiar radicalmente en la segunda mitad si quería tener alguna posibilidad de pelear por la medalla de oro.

Una opción que comenzó a antojarse casi una quimera en los minutos iniciales de la segunda mitad, en los que las "Guerreras" no sólo no pudieron descontar la diferencia, sino que incluso la vieron aumentar, hasta situarse a los 38 minutos con una máxima desventaja de cinco goles (16-21) en el tanteador. Pero España no estaba dispuesta a rendirse tan pronto después de trabajar tan duramente durante todo el Mundial y con el paso a una defensa avanzada 5-1 comenzó a hacer realidad lo que segundos antes parecía un auténtico imposible.

Espoleadas por las paradas de Darly Zoqbi, que sustituyó a Silvia Navarro en el tramo final del primer período, las jugadoras españolas volvieron a encontrar la velocidad de piernas y manos para entorpecer el ataque holandés. Mejoría defensiva que unida a la irrupción en ataque de la extremo derecho Marta López, autora de seis dianas en la segunda parte, permitió a España protagonizar una épica remontada que posibilitó a las "Guerreras" disponer del último balón para lograr el triunfo.

Pero Alexandrina Cabral, salvadora con su gol final ante Montenegro, no acertó con su lanzamiento, desencadenando la expulsión de Ainhoa Hernández y el posterior penalti que condenó a España a una derrota (29-30), que dejó a las "Guerreras" a un milímetro de la gloria.

Ficha técnica:

29 - España: Navarro; Marta López (6), Mireya González (2), Pena (3, 2p), Cabral (7, 1p), Jennifer Gutiérrez (-) y Ainhoa Hernández (3) -equipo inicial- Zoqbi (ps), María Núñez (-), Ardeius (-), Eli Cesáreo (-), Etxeberria (-), Lara González (1), Sole López (2), Alicia Fernández (5, 1p) y Almudena Rodríguez (-)

30 - Países Bajos: Wester; Malestein (3), Van der Heijden (3), Snelder (5), Kramer (-), Abbingh (7, 1p) y Smeets (-) -equipo inicial- Duijndam (ps), Bont (2), Nusser (-), Van Wetering (1), Amega (-), Dulfer (-), Freriks (-), Housheer (-) y Polman (9)

Marcador cada cinco minutos: 5-2, 8-5, 9-8, 9-9, 12-12 y 13-16 (Descanso) 15-18, 17-22, 21-23, 24-26, 26-28 y 29-30 (Final)

Arbitras: Bonaventura y Bonaventura (FRA). Expulsaron con tarjeta roja directa a la jugadora de la selección española de balonmano Ainhoa Hernández (m.60) Además excluyeron por dos minutos a Eli Cesáreo por España; y a Snelder, Kramer y Dulfer por los Países Bajos.



Incidencias: Final del Mundial de Japón 2019 disputada en el Park Dome de Kumamoto.