Ainhoa Hernández:"Tengo la conciencia tranquila, hice lo que tenía que hacer"

Barakaldo (Bizkaia), 18 dic (EFE).- La jugadora de la selección española Ainhoa Hernández aseguró que tiene "la conciencia tranquila" después de protagonizar la polémica acción que decidió la final del Mundial de Japón, porque hizo "lo que tenía que hacer" al intentar blocar el saque de la portera de Holanda.



"He hecho esa misma acción desde pequeña y jamás hubiese pensando que iban a pitar nada. Tengo la conciencia tranquila y sé que estoy fuera. Hice lo que tenía que hacer, pero ya no se puede hacer nada", lamentó la pivote del Zuazo en una rueda de prensa que ha ofrecido poco después de su llegada a Barakaldo.



Hernández cree que las árbitros, las hermanas francesas Bonaventura, castigaron su acción con tarjeta roja y siete metros "porque la portera (de Holanda) se puso a gritar".



"Me decía que estaba dentro y yo le dije que había hecho el blocaje fuera. Luego me dice que tenía los brazos dentro y después a algunas compañeras les dice que no sabía muy bien lo que había pitado", añadió la jugadora, quien abogó por la instauración del 'instant replay' para que no se repitan acciones de este tipo.



"Es muy importante porque, como se ha visto, puede decidir un Mundial. A ver si entran en razón y lo vuelven a poner", apostilló.



Al margen de esta jugada, Hernández se mostró "muy contenta" de haber "hecho historia" en Japón conquistando una medalla de plata que "sabe a oro".



Con ese segundo puesto España logró el pase al Preolímpico que se disputará en marzo en el que el combinado de Carlos Viver se jugará con Suecia, Argentina y Senegal dos plazas para los Juegos de Tokio del próximo verano.



"Es el grupo en teoría más fácil y vamos a ir a tope. Está asequible para pasar. Parece que la Federación va a pedir el Preolímpico en España y espero que ese sea uno de los 'regalos' por llegar a la final", explicó.



A nivel personal Hernández, de 25 años, confesó sentirse muy satisfecha de su papel en un Mundial que cree que ha sido su mejor torneo internacional con las 'Guerreras'.



"Desde que he entrado he tenido mucha confianza del entrenador y así se disfruta más. He jugado muy suelta y he podido ser yo. Antes era más joven y no tenía tantos minutos, pero ahora al tener más soltura creo que he hecho buen campeonato. Siempre se puede mejorar, pero espero seguir en esta línea, que es la buena", dijo.



Hernández, que acaba contrato con el Zuazo a final de temporada, apuntó de cara a su futuro que "de momento" solo tiene en mente "dejar en lo más alto posible "al equipo y al club en el que se formó. "Solo pienso en eso, no en el futuro", zanjó. EFE



