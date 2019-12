Javi Fernández: "Tengo la responsabilidad de ayudar a evolucionar el patinaje"

Madrid, 27 dic (EFE).- Javier Fernández, doble campeón del mundo y siete de Europa de patinaje, declaró este viernes en Madrid que, una vez retirado de la alta competición, siente "la responsabilidad de ayudar a evolucionar el patinaje" para hacerlo crecer año a año y que llegue cada vez a más gente.



El patinador madrileño acaba 2019 con "muy buenas sensaciones" tras iniciar el año ganando su séptimo Europeo y cerrar en Madrid la gira de su espectáculo 'Revolution on ice' tras visitar otras cuatro españolas los últimos meses.



"Las sensaciones son muy buenas. Poner el broche de oro a esta gira en Madrid, como el año pasado, es muy especial. Y es especial porque esto es un niño nuestro que queremos hacerlo seguir creciendo, evolucionándolo y cada año más grande y mejor", dijo Javi Fernández, en el ensayo previo a los dos espectáculos que ofrecerá este fin de semana en Madrid.



"Estamos totalmente preparados para que la gente sienta lo que hemos preparado, no solo de patinaje, sino también de voces y acrobacias. Es un espectáculo único que junta y fusiona muchas cosas y hace que las personas vibren", apuntó.



Tras retirarse a principios de año después de ganar su séptimo Europeo, Javi Fernández está enfocando sus pasos profesionales a diferentes espectáculos alrededor del mundo siempre con el patinaje como hilo conductor.



"Se vive bien. Los entrenamientos, el horario, los compañeros y los entrenadores se echan de menos, pero las competiciones no tanto. Me he adaptado al nuevo calendario, porque antes era todos los días entrenar y ahora dependiendo del trabajo puedo organizarme más", señaló.



"Aunque echo de menos la parte de entrenamientos, los nervios de la competición jamás los echaré de menos. Era una presión extrema que ahora no tengo haciendo espectáculos alrededor del mundo. Tienes esos nervios, esa presión, pero no es lo mismo porque quiero que la gente lo pase bien sin pensar en la técnica", manifestó.



Al igual que el título de su espectáculo, 'Revolución', Javier Fernández ha supuesto un "antes y un después en el patinaje español" los últimos años.



"Creo que sí ha habido ese antes y después y ahora tenemos la herramienta en las manos y una responsabilidad para que el patinaje evolucione y no caiga en el olvido, entre comillas. Queremos más ayudas, más pistas e intentar que año tras año se facilite más la vida de este deporte", subrayó.



Por último, el patinador madrileño declaró que "a corto plazo" tiene como objetivo "continuar con los mismos proyectos".



"Seguiré con este espectáculo, que tardamos en organizarlo y montarlo, y queremos conseguir llegar cada año a más gente. Además quiero hacer campamentos de verano, seminarios, dar clases a niños y me gustaría tener una pista de hielo y montar un club para impartir clases", concluyó.