El japonés Ryoyu Kobayashi, a revalidar victoria en el Cuatro Trampolines

Madrid, 28 dic (EFE).- El japonés Ryoyu Kobayashi, líder y último ganador de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico, intentará revalidar su triunfo en el prestigioso Cuatro Trampolines, que arranca este domingo en la estación alemana de Oberstdorf, donde este sábado tendrá lugar la calificación para la primera de las cuatro pruebas del mítico torneo navideño.



Kobayashi, de 23 años, se convirtió hace uno (y 21 después de que lo lograse Kazuyoshi Funaki) en el segundo nipón de la historia en ganar el "Vierschanzentournee", cuya segunda jornada se disputará el Día de Año Nuevo en Garmisch-Partenkirchen, asimismo en Alemania; antes de concluir en territorio austriaco, donde Innsbruck albergará la tercera prueba, el 4 de enero; y Bischofshofen coronará al vencedor de la sexagésima octava edición, el Día de Reyes.



Ryoyu -hermano menor de Junshiro Kobayashi (28), que también disputará el torneo- firmó el pasado domingo, en la estación suiza de Engelberg, su segundo triunfo de la temporada en Copa del Mundo, reforzando el liderato que había asumido una semana antes -al ganar en Klingenthal (Alemania)- en un certamen para el que también puntúa el Cuatro Trampolines.



El japonés lidera la competición de la regularidad con 440 puntos, 71 más que el austriaco Stefan Kraft -ganador este curso en Nizhny Tagil- y con 93 sobre el alemán Karl Geiger: sobre el papel, las principales figuras de los dos países anfitriones.



Otro de los aspirantes a capturar la estatuílla del águila dorada es el polaco Kamil Stoch, triple oro olímpico -gran triunfador en los Juegos de Sochi'14 (Rusia), donde se impuso en ambas rampas- y antecesor de Kobayashi en los historiales de la Copa del Mundo y del Cuatro Trampolines. El campeón de Zakopane, de 32 años, ganador de la primera de las dos pruebas disputadas esta campaña en Engelberg, emuló hace dos años -al revalidar título- la proeza del alemán Swen Hannawald, hasta entonces el único en ganar el torneo con victorias en todas y cada una de las cuatro paradas (la temporada 2001-02).



Sin llegar del todo a la condición de candidato, sí llama la atención el tímido regreso a la zona de elite del austriaco Gregor Schlierenzauer (29), el más laureado de la historia de la Copa del Mundo, con 53 victorias. La última de ellas, sin embargo, hace cinco temporadas.



El astro tirolés, con un cuarto y un duodécimo puesto esta campaña, parece haber salido del pozo; aunque afirma -lo que en el fútbol sería 'a modo Simeone'- que, de momento, va "salto a salto".



No participará en la sexagésima octava edición del "Vierschanzentournee" el japonés Noriaki Kasai, el 'abuelo' del circuito, que en los Juegos de invierno de PyeongChang'18 (Corea del Sur) batió la plusmarca de comparecencias olímpicas, al completar su octava participación. Aún en activo a los 47 años, Kasai ha de admitir que esta temporada los resultados no le acompañan; y la pasada semana se anunció que no integrará el equipo nipón, perdiéndose la que hubiese sido su vigésima octava presencia en el Cuatro Trampolines.



El noruego Daniel Andre Tande y el esloveno Peter Prevc también cuentan entre los favoritos al triunfo en un torneo que nadie ha ganado tantas veces (cinco, en total) como el finlandés Janne Ahonen; y que arranca en la rampa del Schattenberg de Oberstdorf, de 130 metros y con un punto de cálculo de 120.



El trampolín olímpico de Garmisch, de 142 metros y un punto de cálculo de 125, será el foco de la tradicional cita de Año Nuevo. El del Bergisel, en Innsbruck -de 130 y un punto de cálculo de 120- albergará la penúltima prueba el 3 de enero; y la rampa Paul-Ausserleitner de Bischofshofen -de idénticas características a la de Garmisch- coronará al ganador el Día de Reyes.



- Calendario de la LXVIII edición del Cuatro Trampolines:



29 de diciembre: Oberstdorf (GER).



01 de enero: Garmisch-Partenkirchen (GER)



04 de enero: Innsbruck (AUT)



06 de enero: Bischofshofen (AUT).



Adrian R. Huber