Sarmiento: "El secreto es mantener la misma línea que hasta ahora"

Viena, 15 ene (EFE).- El central de la selección española de balonmano Daniel Sarmiento aseguró que el "secreto" para derrotar este jueves a la República Checa es que el conjunto español logre exhibir el mismo nivel de intensidad, sobre todo en la faceta defensiva, que mostró en la primera fase del torneo.



"Tenemos que seguir en la misma línea que llevamos hasta el momento. Estar intensos en el trabajo defensivo, seguir recuperando balones para poder salir al contraataque y en el ataque estático elaborar mucho el juego. En definitiva, seguir como hasta ahora. Ese es el secreto", señaló Sarmiento en declaraciones a la Agencia EFE.



El jugador español se mostró convencido que el encuentro no tendrá nada que ver con el duelo que ambos conjuntos disputaron en el pasado Europeo de Croacia y en el que los "Hispanos" se impusieron por un contundente 32-15.



"No, para nada, no creo que se parezca al partido que jugamos en Croacia, porque nos vamos a enfrentar a un equipo duro, un equipo que juega bien al balonmano y que cuenta con jugadores que están en ligas punteras. No va a ser un partido fácil", advirtió el central español.



El conjunto checo, que pese a la goleada que encajó ante España acabó el Europeo en la sexta posición, ha demostrado que posee argumentos suficientes para complicar la vida a cualquiera.



"Es un equipo muy completo, que juega muy rápido, con una primera línea muy veloz, y en defensa cuenta con dos centrales muy grandes y muy físicos, por eso digo que la clave está en mantener esa intensidad defensiva que nos permita conseguir goles fáciles al contraataque", concluyó Sarmiento.