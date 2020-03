Barkley, que espera resultados de coronavirus, pasó tiempo con los Angelinos

Nueva York (EE.UU.), 13 mar (EFE).- Charles Barkley, exjugador de la NBA que espera resultados de una prueba de coronavirus a la que se sometió después de sentirse enfermo, pasó un tiempo con integrantes de los Angelinos de Los Ángeles el 2 de marzo, por lo que el equipo de béisbol se encuentra pendiente del resultado.



Barkley no se presentó el jueves al programa "Inside the NBA", de TNT, luego de que revelara que se había autoaislado después de no sentirse bien durante un viaje a Nueva York.



Agregó que le habían hecho una prueba para detectar el virus.



El viernes le dijo a Pedro Gómez de la cadena ESPN en un mensaje de texto, que sigue en cuarentena esperando resultados.



Antes del viaje a Nueva York, Barkley estuvo con los Angelinos el 2 de marzo en Mesa (Arizona) cuando el equipo protagonizó un juego de los entrenamiento de primavera contra los Cachorros de Chicago.



El gerente general de los Angelinos, Billy Eppler, dijo el viernes que el equipo estaba enterado de los informes sobre la prueba de Barkley para el virus.



"Hasta este momento ninguno de nuestros jugadores o personal ha reportado fiebre o síntomas asociados con el virus", agregó.



Agregó que "esperaremos más instrucciones de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y de las Grandes Ligas".