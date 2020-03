Entrerríos: Quiero disputar los Juegos, pero hay que ver cómo evoluciona esto

Madrid, 19 mar (EFE).- Concentrado en no perder la forma, pese al confinamiento domiciliario a causa del coronavirus, el capitán de la selección española de balonmano, Raúl Entrerríos, prefiere no pensar por el momento en una posible cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, la cita con la que tiene previsto poner fin a su carrera deportiva.



?Lógicamente, yo, como todos los deportistas, quiero disputar los Juegos, pero tenemos que ver cÓmo evoluciona esto?, señaló Entrerríos en una conversación telefónica con la Agencia EFE desde su domicilio.



Una entrevista en la que el central del Barça insistió en que su único pensamiento en estos momentos es estar preparado por si se reanuda la competición, aunque no pudo ocultar cierta ?preocupación? por si finalmente el coronavirus le impide vivir su último sueño olímpico.



Pregunta.- ¿Cómo lleva el confinamiento en casa?



Respuesta.- Con responsabilidad, que es lo que tenemos que tener todos. Es una situación extraordinaria y creo que tenemos que hacer todo lo posible para detener la expansión del coronavirus, eso es lo fundamental, por lo cual hay que adaptarse y llevarlo de la mejor manera posible.



P.- ¿Pero será complicado no poder entrenar?



R.- Lógicamente ha cambiado todo. Hemos pasado de entrenar con los compañeros a hacer un trabajo individual en casa para tratar de mantenernos en forma. La idea es intentar llevar una vida lo más similar a la que hacíamos antes, mantener unos mismos hábitos. Levantarte a la misma hora, desayunar igual, intentar hacer los entrenamientos por la mañana.



P.- ¿En qué consiste esa nueva rutina de trabajo?



R.- Se trata de hacer, entre unas cosas y otras, una sesión de alrededor de una hora para intentar mantener el cuerpo activo. Empezamos con unos estiramientos para que el cuerpo entre en calor y luego hacer unas rutinas. La mayoría son ejercicios hechos con el peso del propio cuerpo, hacer movilidad articular todo lo posible, ejercicios de core y sustituir todo lo que era carrera por ejercicios dinámicos pero en el sitio, porque lógicamente en casa no tenemos mucho espacio para correr.



P.- ¿Y ya tiene 'mono' de balón?



R.- Esa es la peor parte porque obviamente no tenemos la posibilidad de entrenar con balón, ni de coordinarnos con nuestros compañeros, pero la situación es la que es y hay que aceptarla. Tenemos que estar preparados para cuando esto llegue a su fin.



P.- ¿Cuánto tiempo se puede aguantar así, sin perder definitivamente la forma?



R.- El tema es saber cuánto tiempo vamos a necesitar después para recuperar el 'feeling' en la pista, porque ahora mismo estábamos a un nivel de forma y, sobre todo, a un nivel competitivo muy alto. Por eso lo que tenemos que hacer es intentar todos a nivel individual estar listos para que cuando volvamos a entrenar este parón se note lo menos posible.



P.- Se han cancelado las próximas jornadas de la Liga ASOBAL, las competiciones europeas también se han detenido. Siendo esta su última temporada en activo ¿Teme que la final de la Copa del Rey haya sido su último partido?.



R.- No, no pienso mucho en ello. Claro que existe esa incertidumbre, pero creo que es demasiado pronto para aventurarnos con lo que puede ocurrir con las competiciones. Ahora toca parar y tenemos que colaborar entre todos y ser responsables para que esta situación llegue a su fin lo antes posible y podamos recuperar la normalidad.



P.- También hay dudas sobre la disputa de los Juegos Olímpicos, el objetivo que le ha llevado a prolongar su carrera internacional. ¿Cómo está viviendo esta incertidumbre?



R.- Todos lo miramos con preocupación, porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir, es verdad que las últimas noticias que van saliendo del Comité Olímpico Internacional es que se tiene intención de continuar con su celebración, pero a nadie se nos escapa de que esto todavía va para largo.



P.- Y usted, ¿Cree que se deberían disputar los Juegos dada la situación actual?



R.- No me corresponde a mí decidir eso. Lógicamente yo, como todos los deportistas, quiero disputar los Juegos, pero tenemos que ver como evoluciona esto. Pero no debemos estar pensando en ello, simplemente estar preparados y ver qué ocurre y cuando se tome alguna decisión será el momento de valorarla.



P.- Si como se especula se pospone un año la celebración de los Juegos de Tokio. ¿Se replantearía su decisión de retirarse tras la presente temporada?



R.- La verdad es que no es algo en lo que quiera pensar. Prefiero estar centrado en la situación en la que estamos ahora mismo, intentado mantener la forma y estar preparado en el caso de que se celebren. Si se decide posponerlos un año, pues bueno, no sé. Habría que valorar muchas cosas. No lo sé, por eso digo que no quiero pensar mucho en ello, porque no es algo sencillo de asimilar. Habría que valorar muchas cosas.



Javier Villanueva