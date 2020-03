Elena Loyo: Aplazar los Juegos Olímpicos sería lo más acertado

Vitoria, 24 mar (EFE).- La atleta alavesa Elena Loyo, que antes del confinamiento se preparaba para lograr la marca mínima que le permitiera competir en la prueba de maratón de Tokio, opinó que "aplazar los Juegos Olímpicos sería lo más acertado".



La maratoniana, becada por la fundación vasca Basque Team, insistió en una conversación publicada por la propia fundación que "no es muy razonable ni responsable seguir adelante con esos Juegos porque no todos los países van a poder ir en las mismas condiciones ni todos los países están pudiendo entrenar en las mismas condiciones".



"No es lo más justo celebrarlos en sus fechas y espero que tomen esa decisión, que sería lo más coherente", apuntó la corredora, que entrena en su casa de Murguía (Álava) y lo lleva "de la mejor forma posible teniendo en cuenta que la prioridad es estar sana".



Explicó que se confinó en su casa días antes, cuando anunciaron que cerraban los centros escolares de la provincia alavesa. "Dejé de ir al gimnasio, entrenaba yo sola y estaba en casa", explicó la atleta vasca, que ahora completa ejercicios de fuerza, de pilates y estiramientos porque es consciente de que no puede salir "a correr grandes distancias".



"Creo que si se aplazaran los Juegos Olímpicos nos quitarían ese estrés de pensar dónde y cómo entrenar", subrayó Elena Loyo, que sabe que necesita correr pero destaca que "ahora la prioridad es que no haya más contagios, no saturar los hospitales, y el tema competición pasaría a un segundo plano si ocurriese un aplazamiento".



A pesar de todo, Loyo no deja de entrenar e intenta "sacar todo el partido que se puede a los metros cuadrados de la casa y en la terraza", además de tomarlo como un parón que a nivel personal piensa que les va a ir bien.



"Vamos muy rápido de aquí para allá y creo que hasta podemos sacar cosas positivas. Es un problema de salud y tenemos que hacerlo por concienciación y porque se tiene que contagiar el menor número de personas posible", recordó la atleta.



Respecto a la polémica sobre si los profesionales pueden salir a correr o no, la alavesa lo tiene claro. "No podemos pretender ser una excepción en la sociedad y que nuestras metas sigan adelante y otras no. Está todo parado y creo que tenemos que ser conscientes de que es así", afirmó.



Al no celebrarse pruebas en las que Elena Loyo pueda intentar lograr la marca mínima para ir a Tokio, cabe la posibilidad de que la organización le dé el billete para los Juegos por puntos.



En este caso reconoció que le daría tiempo a entrenar para agosto si el confinamiento concluye en los meses de abril o mayo, aunque expresó que "puede haber otros países donde se alargue el confinamiento y no se llegaría en las mejores condiciones a los Juegos".