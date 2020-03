Samaranch cree que ahora la prioridad es la "disponibilidad de la Villa Olímpica"

Sevilla, 29 mar (EFE).- Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), ha asegurado que "la primera prioridad" de este organismo, una vez decidido que los Juegos de Tokio se aplazan de 2020 a 2021, "es resolver la disponibilidad de la Villa Olímpica".



El dirigente español, en declaraciones al portal de internet 'Muchodeporte', señaló sobre la Villa Olímpica y sus futuros usos comprometidos tras este verano, una vez concluidos los Juegos, que es un asunto por resolver "con las máximas facilidades para todos".



Samaranch dijo que, por el cambio de fecha y el traslado a 2021, "será bastante complicado resolver" lo que necesita la organización, pues, además de la Villa Olímpica, en ese año hay programados "varios grandes eventos deportivos".



El vicepresidente del COI consideró que por estas premisas cree que hay que "descartar más aplazamientos" y que los Juegos de Tokio se disputarán en 2021.



"En 2022, todo sería más complicado: tenemos Juegos de Invierno en Pekín, el Mundial de fútbol de la FIFA, otra serie de grandes eventos zonales... y eso, además de empeorar la disponibilidad de la Villa Olímpica", subrayó.



"Lo único que nos queda es seguir trabajando como hasta ahora; somos optimistas a pesar de las dificultades y nosotros vamos a seguir adelante para ofrecer unos grandes Juegos en Tokio, en 2021", aseguró.



Samaranch, sobre la decisión final de aplazar los Juegos de Tokio 2020, señaló que "inicialmente" el COI había "apostado decididamente por el mantenimiento de los Juegos en las fechas previstas, entre julio y agosto".



"Luego, a partir del empeoramiento de la situación sanitaria mundial, nos habíamos tomado un tiempo para decidir sólidamente entre tanta presión y nos dimos ese plazo de cuatro semanas", explicó.



El dirigente del COI añadió que "al final se ha visto que, desgraciadamente, quedaba poca o ninguna solución. La salud y el bien colectivo de la sociedad están antes que nada".



"Es un palo, claro. Ahora no podemos hablar de fechas, de momento, porque será complicado cuadrarlo todo", destacó Samaranch.



"No creo que la situación actual sanitaria pueda empeorar mucho más; esto, el problema del virus, va a pasar. Y no va a tardar mucho. En estos momentos no tenemos duda: los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán en 2021... o en 2021, creo que aquí estamos todos de acuerdo, incluidas las principales federaciones", afirmó.