Lock: "En verano da más tiempo a que todo se normalice"

Madrid, 31 mar. (EFE).- El seleccionador femenino de hockey, el inglés Adrian Lock, considera que es adecuado que los Juegos se celebren en verano de 2021, porque "no podían ser en cualquier momento" y en esa fecha que es la más alejada del momento actual "da más tiempo a que todo se normalice".



En una entrevista con EFE, Lock habló del "complicado puzzle" para encajar las nuevas fechas de Tokio y de cómo hace frente el equipo a este momento de incertidumbre, en el que aseguró que "las chicas están bien cuidadas, el staff está haciendo un gran esfuerzo para intentar mantener el equipo distraído".



"Los Juegos no pueden ser en cualquier momento, no los van a hacer en invierno porque hace frío y en verano en las fechas en las que están previstos es lo más habitual, porque es lo más lejos de ahora. Da más tiempo a que todo se normalice y hay deportistas que no están clasificados todavía", señaló.



Para Lock, concretar unas nuevas fechas debe haber sido "un puzzle bastante complicado", con tantas partes implicadas, aunque se ha hecho lo que se debía con el aplazamiento, porque "es un momento en el que el deporte no es lo prioritario, están muriendo cientos de personas cada día y tenemos que intentar que eso pare".



"Cuando piensas en el contexto de la historia del mundo estamos en un mal momento en la tierra que quedará y con incertidumbre de lo que va a pasar, cuánto va a durar realmente, nadie sabe. Hay que aceptar lo que hay. Yo, porque soy como soy, tengo un poco de conexión emocional con este tipo de decisiones, pienso más cuadrado más inglés, que en lo emocional. Las jugadoras lo notan más porque cambian mucho sus planes",



Pese al aplazamiento y a que hubiera jugadoras con intención de dejar el equipo después de Tokio el seleccionador cree que todas van a continuar hasta 2021.



"Hace un par de meses empecé a reunirme con las más veteranas para hablar un poco del futuro y la gran mayoría tiene intención de seguir, se que es una cosa consustancial, según si entra en el equipo o no y valorar las opciones. Lo importante es que todo el mundo este a gusto para que puedan entrenar bien y jugar bien, se juntarán al final muchas competiciones, el Mundial es en 2022 en Terrassa y con los Juegos en esas fechas habrá unas cinco competiciones en un año y medio", repasó.



También explicó que ahora su planificación del trabajo la hace "forma circunstancial", en función de "si esto pasa en un mes, dos o tres" y con ideas para cuando todo "vuelva a la normalidad".



"Las jugadoras lo notan más porque cambian mucho sus planes. No cambia en cuanto a que ya llegará el momento y tener un año más, seguir creciendo y ser mejores no es malo, pero la gente tiene que hacer sus planes sobre qué va a hacer después de Tokio. Tenemos un plan este año y lo adaptaremos para seguir lo más fiel que creemos que es lo mejor que se podía hacer", opinó.



En estas semanas de confinamiento las internacionales se ejercitan según las pautas de la preparadora física, Esther Morencos, y Lock se mantiene en contacto con el grupo, a través de las capitanas y también, como reconoció en tono de broma , por el chat con una nutricionista, bautizado ya como "máster chef" dado el intercambio de recetas.



"Lo que más veo es lo que están comiendo con el máster chef... pero mientras va llegando la información voy informando a las capitanas para que informen al equipo, hay muchas cosas que salen antes de que sean verdad y quiero que reciban información real. Estamos disponibles para lo que necesitan, algunas están aprovechando para sacar los estudios adelante, cada uno tiene su situación. Ojalá frene pronto", deseó.