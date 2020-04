Raúl Alonso: Lo intentamos llevar profesionalmente, pero es situación difícil

Madrid, 2 abr (EFE).- El técnico español Raúl Alonso, entrenador del Meshkov Brest bielorruso, reconoció las dificultades que entraña abstraerse de la situación que se vive en España y Alemania, los dos países en los que reside su familia, y centrarse en el día a día de la Liga bielorrusa, la única competición de balonmano que sigue activa en Europa. "Es una situación bastante rara, viendo todo lo que está pasando en el mundo. Lo intentamos llevar lo más profesionalmente posible, pero es difícil tener el foco al cien por cien como lo teníamos antes. Es difícil y el no estar cerca de nuestra gente, de nuestras familias lo hace todavía mucho más difícil", aseguró Alonso en una entrevista concedida a la Agencia EFE. Un conversación telefónica en la que Raúl Alonso, que ejerció durante cinco años como segundo de Alfred Gislason en el Kiel alemán, así como de Manolo Cadenas, el pasado curso en el Meshkov, explicó su situación en Bielorrusia, un país que apenas ha decretado medidas para controlar la pandemia del coronavirus.



Pregunta.- Todas las ligas europeas han parado a causa de la expansión del coronavirus salvo en Bielorrusia. ¿Cómo se vive esta situación de excepcionalidad?



Respuesta.- Es una situación bastante extraña, viendo todo lo que está pasando en el mundo. Lo intentamos llevar lo más profesionalmente posible, pero es difícil tener el foco al cien por cien como lo teníamos antes. Es difícil y el no estar cerca de nuestra gente, de nuestras familias, lo hace todavía mucho más complicado. Es verdad que para nosotros la vida normal no ha cambiado, porque seguimos llevando un ritmo parecido, pero el que crea que por no estar viviendo una situación como la que se vive en España somos unos privilegiados, se equivoca, porque a nivel emocional estamos llevando una carga enorme. Verdaderamente no es una situación nada fácil para nadie en este mundo.



P.- Digamos que está más preocupado por las noticias que llegan de fuera, por la situación de sus familiares, que por la suya propia. R.- Los que nos dedicamos al deporte profesional sabemos que estar fuera de casa forma parte de nuestras vidas, pero cuando sabes que las fronteras no están abiertas, cuando ves lo que está ocurriendo en todos los países, lo que está sucediendo en España, todo te inquieta.



P.- ¿La vida en Bielorrusia sigue con absoluta normalidad? R.- Se nota que las calles y los comercios están un poco más vacíos y que la gente toma precauciones. Además cada federación deportiva ha tomado también sus medidas. Por ejemplo, nosotros jugamos el sábado contra el SKA Minsk, que digamos que es el Madrid-Barça de este país, a puerta cerrada. Fue una situación extraña, porque un partido tan importante, en el que prácticamente se decidía el campeonato, que se jugase sin gente fue muy raro, una situación que ninguno de nosotros habíamos vivido antes.



P.- Entonces sí que se han tomado algunas medidas, porque las informaciones que llegan a España hablan de campos de fútbol y de hockey hielo llenos. R.- Ya que no hay un decreto por parte del gobierno bielorruso como ha ocurrido en España o Alemania, donde está la otra parte de mi familia, cada federación ha tomado las medidas que creía conveniente. Por ejemplo, las federaciones de baloncesto y de voleibol han suspendido las ligas y la de balonmano ha decidido desde hace unos días que los partidos se jugasen a puerta cerrada. No obstante, nos falta jugar este sábado un partido más y luego estaba previsto un parón de tres semanas por las selecciones nacionales. Creo que no habían parado porque el calendario les daba ya este parón de por sí. Pero sí que es verdad que el fútbol y el hockey sobre hielo, que son los deportes nacionales de este país, siguen jugando con gente en las gradas, aunque se están tomando también algunas medidas al entrar a los estadios.



P.- ¿Dentro del propio club se han tomado algunas medidas preventivas? R.- Dentro del club hemos tenido nuestras reuniones y se han puesto unas normas muy generales que todo el mundo más o menos conoce, como lavarse las manos o evitar contacto con gente desconocida. También se han puesto dosificadores de desinfectante y los viajes para jugar partidos fuera de casa se han reducido a solo un día para evitar lo máximo un posible contagio. Nosotros estamos bien en general, pero hay una incógnita grande que nos preocupa. Tratamos de estar tranquilos, pero a veces no es nada fácil. Ahora lo verdaderamente importante es que todo esto se acabe lo antes posible y que la gente que esté afectada se pueda recuperar completamente.



P.- ¿Los miembros de la plantilla, como usted, que no son bielorrusos, están viviendo esta situación de una manera distinta a los jugadores locales? R.- Intentamos hacer una vida lo más normal posible dentro de nuestro equipo, pero obviamente es uno de los temas sobre los que más se habla en el vestuario y ahí no importa de qué país eres o si tienes o no a la familia al lado. Todos tenemos una gran incertidumbre, porque no sabemos cómo va a concluir todo esto. Para mí, personalmente, sí que es muy diferente si puedes compartir estos tiempos difíciles con tu mujer, con tus padres o con tus hijos al lado o no. Por eso hay que tratar de pensar positivamente, tener muchas charlas por el teléfono y estar en contacto con tus seres queridos, que es lo más importante ahora mismo.



P.- Si se cancelase la Liga. ¿Sabe si podría regresar fácilmente a España o Alemania? R.- La ciudad de Brest está junto a la frontera polaca, estamos a cinco kilómetros, pero no creo que sea fácil cruzar las fronteras terrestres en estos momentos, tendría que ser volando y como las aerolíneas están cancelando muchos vuelos, creo que también sería una pequeña odisea regresar a casa. Pero como seguimos teniendo entrenamientos y partidos y todo más o menos sigue manteniendo su ritmo, hasta ahora no me he planteado muchas posibilidades, porque no sabemos si la situación va a cambiar o no aquí. Yo de todas formas miro de vez en cuando tanto los vuelos a Madrid como a Hamburgo, pero hasta que aquí no nos den unas indicaciones concretas no podemos hacer muchos planes.



Javier Villanueva