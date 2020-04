Sandra Adell, la pasión por el hockey en "stand by"

Madrid, 5 abr (EFE).- Sandra Adell lleva diez temporadas dedicada al arbitraje, "otra forma de disfrutar el hockey", y este año iba a dar el salto internacional después de cuatro en competiciones europeas, como el Trofeo Eurohockey femenino de clubes que iba a acoger el Club Junior este mes, aplazado por el coronavirus.



Con la costumbre y la necesidad de hacer ejercicio a diario, Sandra Adell explicó en declaraciones a EFE que sobrelleva el confinamiento volcada también en su trabajo como responsable de comunicación de la firma Munich desde casa, donde se ejercita en la medida que es posible y donde se sumó al primer tutorial organizado por el Comité Nacional de Árbitros (CNA).



"El Comité ha organizado un primer tutorial sobre cómo prevén que se pueda solucionar el tema de los partidos que quedan por jugar con todos los árbitros y los mánagers y unificar criterios. Nos han mandado unas rutinas y unos enlaces para hablar de situaciones y jugadas que hayan sucedido esta temporada y un poco más del reglamento. Ahora que hay más tiempo, no hay excusa para no mejorar", dijo.



También se refirió a cómo ha afectado la situación actual a su carrera, con el aplazamiento de todas las competiciones como el "Eurohockey Club Trophy, que se iba a jugar del 10 al 13 de abril en el Júnior con equipos de toda Europa".



"Ahora todo está en stand by. Como se han aplazado los Juegos tendremos más disponibilidad de calendario y nos han pedido que intentemos organizarnos de cara a los meses de mayo, junio y julio para tener la máxima disponibilidad posible por si cabe terminar las ligas que es la intención. Hay que pensar en positivo y que cada semana vayamos a mejor", confió.



Mientras tanto y ante la necesidad de hacer deporte a diario Adell cuenta que se ha lanzado al mundo del yoga, que hace "ejercicios de flexibilidad cada día" y que incluso ha bajado al párking a hacer rectas", aunque puede "hacer alguna serie más dinámica aprovechando un pequeño jardín y también las escaleras".



"Empecé a arbitrar por tradición familiar, igual que el hockey muy pequeñita. Cuando acabé juveniles me decidí por el arbitraje por mi padre -Xavier Adell, árbitro internacional que participó en Atenas 2004 y Pekín 2008- y porque he descubierto que es otra forma de disfrutar el hockey dentro del campo. Con los años cada vez me gusta más", aseguró.



A la pregunta de si cree que en hockey se respeta más a los árbitros que en otros deportes, Sandra Adell no tiene ninguna duda. "Totalmente, no quiero decir que seamos un deporte minoritario porque no me gusta y creo que cada vez vamos creciendo más, pero es un deporte muy familiar y como nos conocemos todos de muchos años pues hay mucho respeto. Siempre te encuentras en situaciones pero en comparación con otros deportes es mucho menos, es muy respetuoso", añade



Además de su dedicación al arbitraje, Sandra Adell es la responsable de comunicación de Múnich, firma en la que lleva tres años y medio y que está "poniendo a prueba su creatividad" ante esta crisis para mantener la actividad diaria.



"Desde que estamos confinados no he parado ni un minuto, estamos buscando alternativas con propuestas y retos on line para nuestros consumidores y clientes, para ver cómo podemos sacarlo adelante de la mejor forma posible. Como trabajamos mucho en deporte tenemos mucha gente muy implicada , podemos contar con todos nuestros deportistas y todo el mundo intenta poner de su parte para que sea lo más llevadero posible", afirma, tras destacar que han empezado a trabajar con entrenadores de fútbol de Primera como Quique Setién (Barcelona), Imanol Alguacil (Real Sociedad), Rubi (Betis) y Vicente Moreno (Mallorca), además de haber lanzado una línea de zapatillas de hockey hierba.