El Masters de Augusta se hará en noviembre

Los organizadores de los torneos de golf en Estados Unidos anunciaron este lunes importantes cambios de fechas, como la del Masters de Agusta, y un calendario renovado de la temporada del 2020 con el fin de poder superar la pandemia del coronavirus.



El Masters de Augusta, que se debía celebrar en la semana del 9 al 12 de abril ha sido reprogramado para la del 12 al 15 de noviembre próximo. Antes, se conoció que el Abierto Británico, a disputarse en el Royal St. George's, fue cancelado.



Por primera vez desde 1945, debido a la Segunda Guerra Mundial, The Open no se jugará. Funcionarios de R&A dijeron que regresaría a Royal St. George's en 2021, con el 150 aniversario del Abierto aún en el Old Course en St. Andrews, pero que se mudará a 2022.



Mientras, el Campeonato PGA se mudó a agosto, el Abierto de Estados Unidos, a septiembre y la Ryder Cup permanecerá en su fecha original de finales del mismo mes.



"Queremos enfatizar que nuestros planes futuros dependen de un consejo favorable y la dirección de los funcionarios de salud", declaró Fred Ridley, presidente de Augusta National y Masters.



"Siempre que eso ocurra y podamos llevar a cabo el Masters 2020, tenemos la intención de invitar a aquellos profesionales y aficionados que se habrían calificado para nuestra fecha original de abril y darles la bienvenida a todos los poseedores de boletos existentes para disfrutar de la emoción de la semana Masters".



El PGA Tour espera reanudar en junio con el Memorial Tournament, pero los detalles sobre las fechas y otros eventos están por llegar. No está claro si se permitirán espectadores.



Como parte del cambio de horario, el Campeonato Wyndham del PGA Tour seguirá al Campeonato PGA, que se trasladó de su fecha original de mayo al 6 y 9 de agosto en el Harding Park de San Francisco.



Después del Wyndham estará el Northern Trust, cerca de Boston; el BMW Championship, cerca de Chicago, y luego el Tour Championship en Atlanta, que finalizaría el 7 de septiembre, Día del Trabajo.



"Continuaremos siguiendo la guía de los funcionarios de salud pública, pero esperamos que sea seguro y razonable llevar a cabo el Campeonato PGA en agosto y la Copa Ryder según lo planeado del 22 al 27 de septiembre en Whistling Straits en Kohler, Wisconsin", informó el CEO de PGA of America, Seth Waugh.



"Con nuestro país atravesando momentos extremadamente difíciles será un honor para todos nosotros en la PGA of América pasar la página en agosto con el PGA Championship y en septiembre con la Ryder Cup".



Después de cuatro eventos del PGA Tour, incluidos los playoffs de la Copa FedEx, la competición tiene varios eventos programados en septiembre que aún no se han anunciado o reubicado.



"Tenemos la esperanza de que posponer el campeonato (Abierto de EE.UU.) nos ofrecerá la oportunidad de mitigar los problemas de salud y seguridad al tiempo que nos brinda la mejor oportunidad para llevarlo a cabo este año", dijo Mike Davis, CEO de la Asociación de Golf de los Estados Unidos.



Davis alabó todo el apoyo que habían recibido por parte de todos los que hacían posible el torneo.



"Estamos increíblemente agradecidos con los miembros y el personal de Winged Foot por su flexibilidad y apoyo. También estamos agradecidos por la maravillosa colaboración entre los profesionales y otros especialistas del Tour de la PGA que van a trabajar en un horario complicado", señaló Davis.



El directivo del golf estadounidense también informó que se han cancelado el Abierto de mayores y el Abierto de mujeres, que había sido reprogramado para diciembre.



La Augusta National Women's Amateur, que se jugó por primera vez en 2019 el sábado anterior a la semana del Máster, no se presentará en el 2020. Ridley dijo que todas las jugadoras que calificaron para el evento serán invitadas en el 2021, siempre que sigan siendo aficionadas.