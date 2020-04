Blanco confía que España preparará Juegos igual que los países poco afectados

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se mostró confiado en que los deportistas españoles prepararán los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 igual que lo harán los países menos afectados por la crisis del coronavirus que ha obligado a aplazarlos un año.



?Ahora que ya conocemos la fecha de los Juegos de Tokio en 2021, solo hay que esperar a que pase esta situación. Cuando la vida se normalice, sin duda prepararéis los Juegos con la misma intensidad que otros deportistas de países que no han sufrido tanto el coronavirus?, dijo Blanco a los deportistas.



El presidente del COE subrayó la ?trágica? situación que vive el mundo ?con más del 40 por ciento de la población mundial confinada? y especialmente la de España ?con un alto número de contagiados y fallecidos?.



Así lo indicó Blanco en un vídeo que se proyectó en la gala virtual de presentación de la octava edición del Proyecto FER, que impulsa la Fundación Trinidad Alfonso y beca a deportistas afincados en la Comunitat Valenciana. La gala se celebró de manera virtual como consecuencia de esta crisis sanitaria.



?Estamos viviendo una situación muy dura. Quiero mandar un abrazo de parte del deporte español a todos los afectados, a todos los españoles confinados en sus casas. Los deportistas han dado una muestra de entereza y solidaridad, y han demostrado estar a la altura?, aseguró.



Blanco también habló del mecenazgo del empresario Juan Roig, que impulsa la fundación que lleva el nombre de su madre.



?Es difícil explicar con palabras lo que significa para el deporte español todo lo que está haciendo Juan Roig. Quiero destacar lo que les supone este apoyo no sólo como deportistas, sino en la formación como personas para esos jóvenes?, señaló.



?Cada vez que me viene a la mente lo que Juan Roig está haciendo, no sólo por el deporte, sino por la sociedad española, me viene a la cabeza la idea de ?Cultura del Esfuerzo? y que lo importante no es solo llegar a la meta, sino cómo recorres el camino y cómo te esfuerzas para llegar?, añadió.



?No hay victoria completa sin esfuerzo total?, señaló el presidente del COE como una de las enseñanzas de Roig.



Blanco aseguró que actualmente ?el desarrollo del deporte en España no se entendería sin el ejemplo que representa Juan Roig y la Fundación Trinidad Alfonso?. Valencia, 7 abr (EFE).-