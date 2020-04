Lola Riera: "Me gustaría estar en un hospital para ayudar en lo que sea"

Lola Riera es una de las seis internas de la selección de hockey que tuvo que dejar la Residencia Blume de un día para otro a mediados de marzo y volver al domicilio de su familia en Valencia, desde donde, como buena estudiante próxima a acabar medicina, desearía "estar en un hospital para ayudar en lo que sea".



La profesión de su madre y de otros familiares la hicieron decantarse por esa carrera, en la que cursa parte de asignaturas de cuarto y quinto, que compagina con el hockey en el Complutense madrileño y en la selección rumbo a sus segundos Juegos, que ahora prepara con "cosas que se pueden hacer en casa", según contó en una entrevista con EFE.



- Pregunta (P): ¿Cómo fue el momento de tener que dejar la Blume?



- Respuesta (R): Estábamos varias chicas dando una vuelta y esa tarde nos dijeron que la residencia al día siguiente se cerraba y que nos teníamos que ir. Fueron unos momentos raros, porque no sabíamos ni para cuánto tiempo, ni dónde nos íbamos. Al principio pensamos que igual era una medida para la residencia por el riesgo de contagio y dudamos si quedarnos en Madrid en casa de una amiga, pero pensando un poco que esto se iba alargar prácticamente todas nos fuimos a nuestras casas. Nos trajimos ropa como si fuésemos de concentración y hemos tomado la mejor decisión. porque esto está siendo muy largo y cuanto mejor rodeado y más tranquilo mejor.



- P: ¿Qué tal se apaña para entrenar desde casa?



- R: El staff ha trabajado mucho para intentar adaptarlo todo. Estamos haciendo sesión mañana y tarde de diferentes cosas que se pueden hacer en las casas. A eso tienes que sumar que somos unas 30 y que cada una tiene el material que tiene, pero ahora tenemos una rutina bastante clara.



- P: Empieza a ser famoso el chat nutricionista que hacen y sus recetas de cocina...



- R: Es una manera de mantenernos en contacto, ahí por suerte te dan ideas porque si no la monotonía de cocinar todos los días lo mismo... nos mandamos recetas y a veces hacemos juegos.



- P: ¿Qué le parece el aplazamiento de los Juegos a 2021?



- R: Es la decisión más sensata porque hay que solucionar el problema de la pandemia que tiene que ser la prioridad para todos. Para nosotros como deportistas la tranquilidad de saber que tienes luego tiempo para recuperar la forma y que no va a ser precipitado nos permite estar tranquilos estos días, sin perder la forma pero sin la ansiedad de pensar que lo voy a perder todo. En menos de cuatro meses hacer una competición con 11.000 deportistas y otros miles de aficionados es algo impensable. Ponerlos en agosto de este año era una locura, cancelarlos era una pena y una locura.



- P: Lo que está difícil es encajar todo lo aplazado...



- R: Al retrasar los Juegos entra la posibilidad de que la liga se pueda acabar, iremos poco a poco volviendo a la normalidad. Al año siguiente se solapan muchas competiciones, pero ya las federaciones dijeron que estaban dispuestas a modificarlas para que cupieran los Juegos en agosto. Tocará adaptarse, plantear que en vez de un pico para los Juegos sean varios picos de estado de forma y que nuestros preparapardores hagan malabares para que lleguemos bien a todos.



- P: ¿Por qué decidió estudiar medicina?



- R: Mi madre es médico y muchos tíos que tengo también lo son, lo fui viendo de pequeña, me gustaba la rama de biología y sanitaria. Primero tengo que acabarlo, hacer el MIR y ver a qué especialidad me podría meter, pero siempre me ha gustado traumatología.



- P: ¿Y qué piensa una estudiante de medicina estos días?



- R: Es verdad que mis conocimientos ahora no son para solucionar nada, pero en los chats de clase, sobre todo al principio, todos los alumnos estábamos así, pensando me gustaría estar en un hospital ayudando en lo que pueda, transportando cosas o haciendo papeleo.



- P: ¿Y qué piensa cuando escucha los aplausos a las ocho?



- R: Lo único que piensas en esta situación es que tenemos mucha suerte de tener la sanidad que tenemos. Espero que esto sirva para demostrar que no nos la podemos cargar y que en lugar de poner trabas al revés, hay que potenciarla más y que siga siendo de las mejores del mundo. Esto está funcionando. Madrid, 7 abr (EFE).-