Garazi Larumbe (Beti Onak), una "guerrera" contra el coronavirus

Pamplona, 09 abr (EFE).- Garazi Larumbe, jugadora de la División de Honor Plata Femenina de Balonmano y estudiante de enfermería en la Universidad de Navarra, es una de las "guerreras" del Beti Onak que estos días afronta un nuevo reto, pero en esta ocasión alejada de las canchas: superar el contagio por coronavirus.



Garazi, desde su confinamiento domiciliario, recuerda aquellos días de primeros de marzo cuando se encontraba haciendo prácticas en el servicio de urgencias de la Clínica Universidad de Navarra.



"Justo la semana que empecé a hacer prácticas empezaba a haber casos positivos en Pamplona y ya teníamos tres o cuatro posibles positivos en la clínica", ha señalado a Efe.



Al igual que a otras estudiantes, al estar en prácticas se le mantenía apartada del triaje de los enfermos que iban llegando a urgencias. Si una persona tenía síntomas de coronavirus, se le derivaba a una zona especial para que no tuviera contacto con el resto de pacientes.



En ese momento, todavía no se conocía la dimensión que iba a cobrar el problema: "En Pamplona había un caso, que estaba en la sanidad pública, y no había ninguno más todavía en Navarra".



A uno de los pacientes que llegó a urgencias, que padecía un problema cardíaco, se le atendió con normalidad, ya que no presentaba síntomas de coronavirus. "Le cambiamos la ropa, le pusimos el camisón. Estuvimos con este paciente de 40 a 50 minutos en una sala", explica Larumbe, que no llevaba puestos en ese momento guantes ni mascarilla.



La sorpresa, ha dicho, llegó al día siguiente. "Me llamaron de la clínica porque el paciente había dado positivo en COVID-19 y me dijeron que estaban avisando a toda la gente que había estado con él". Se tomaron muestras en su domicilio a la joven, que en ese momento ya tenía tos, y al día siguiente se confirmó el positivo.



"Fue un shock total, la verdad es que no le tenía ningún tipo de respeto al virus hasta que me lo dijeron", reconoce Larumbe, quien subraya: "Lo he pasado bastante bien, aunque está siendo largo, porque llevo casi un mes y hasta hace unos días estuve con algo de fiebre".



No obstante, esta futura enfermera considera que es complicado hablar de plazos de convalecencia: "Es que creo que ni se sabe. Lo que es normal o no es normal (sobre el coronavirus) está un poco en el aire".



Larumbe, quien considera que ser joven y estar en buena forma física "también ayuda" a superar el contagio, no ha tenido ningún problema respiratorio, aunque sí "mucho dolor de cabeza, cansancio físico, fiebre y desgana".



Además, ha resaltado, "los días que he estado bien físicamente he estado haciendo ejercicio, aunque no sea lo mismo en casa que en el polideportivo, pero me intento mantener en forma".



"Suelo hacerme una rutina diaria, de estudio, hacer algún trabajo, hacer la comida con total tranquilidad y armonía, porque me encanta cocinar; a la tarde suelo hablar con alguien si me apetece y suelo leer o escribir", ha comentado.



Larumbe ha aseverado que nadie era consciente de la forma en que se iba a extender la pandemia: "Cuando se empezó a hablar del tema, (el coronavirus) estaba en China y parecía que estaba muy lejos y que nunca iba a llegar aquí, pero sí que ha llegado y estamos en una situación realmente mala en todos los sentidos. Espero que aprendamos de esto".



Esta extremo izquierdo del Beti Onak, equipo que ocupa la tercera posición de su categoría, opina por otro lado que la Liga de balonmano no se va a retomar: "Depende de cuándo comencemos a hacer vida normal, pero creo que no se va a volver a jugar esta temporada".



Javier Rodrigo