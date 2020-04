Paquito Navarro, pádel contra el confinamiento

El estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia de coronavirus provoca que los deportistas tiren de imaginación para hacer más llevadera la cuarentena y los días de confinamiento en casa. De eso andan sobrados los Padel Trotters, un movimiento de pádel fundado por Paquito Navarro, actual número 1 del World Padel Tour, y Peter Alonso-Martínez, jugador profesional WPT.



Con una idea muy parecida a los Harlem Globe Trotters, ellos intentan "utilizar el pádel para entretener y divertir a los aficionados de nuestro deporte y a los que no lo sean engancharles con jugadas imposibles, golpes mágicos y momentos muy divertidos", explica a EFE Paquito Navarro.



El número 1 del ránking mundial fue el encargado de lanzar el reto "#TrottadaEnCasa", al que se han sumado cientos de personas en todo el mundo. "A nosotros nos gusta estar en la pista, sentir a la gente cerca y que vivan y disfruten el pádel como nosotros lo hacemos. Lamentablemente, ahora no puede ser así, por lo que este reto es una forma de sentir a la gente cerca y que, por un rato, olviden que tenemos que estar encerrados sacando lo mejor de cada uno para inventarse la trottada más espectacular que puedan", asegura Navarro.



Deporte global



El pádel es un deporte en constante expansión, sobre todo en países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile o México, donde los Padel Trotters cuentan con un legión de seguidores. "Especialmente nos alegra ver cómo en países en los que el pádel es un deporte emergente cada vez hay más seguidores que se animan a mandarnos sus trottadas y nos muestran su deseo de que el pádel siga creciendo en sus países de origen", confiesa.



Paquito Navarro consiguió llegar al número 1 del mundo en solitario en el primer y único torneo World Padel Tour disputado en 2020, tras ganar en Marbella junto a su pareja actual, el brasileño Pablo Lima.



El sevillano no es ajeno a la crisis mundial del coronavirus que está afectando, como no podía ser de otro modo, también al pádel. "Como en todos los deportes, el hecho de no poder salir de casa nos limita totalmente. Entrenamos lo que podemos en casa y solo nos queda esperar a que todo se solucione de la mejor forma posible para que vuelva la actividad lo más pronto que se pueda".



En ese sentido, Paquito Navarro está aprovechando el confinamiento para "dar clases de inglés online, pintar, leer y entrenar en casa". "Hay que intentar aprovechar el tiempo lo máximo posible", concluye.