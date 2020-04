Aleix Gómez: "La confianza que me ha dado el Barça me ha llevado donde estoy"

Barcelona, 15 abr (EFE).- El extremo zurdo del Barça, Aleix Gómez, se está convirtiendo con solo 22 años en uno de los mejores jugadores de balonmano en su posición, ascenso y mejora que él atribuye "a la confianza" que le han dado en el Barça y "al trabajo" que ha ido realizando, declaró a Efe.



"También a dar lo máximo en cada momento, a tener confianza en mí y no me preocupa que las cosas lleguen antes o después. Sin la ayuda de todo el equipo no estaría donde estoy", añadió.



Estaba realizado una gran temporada tanto en el equipo azulgrana, así como en la selección, y la pandemia de la COVID-19 ha parado en seco la dinámica de juego que llevaba el equipo.



Reconoció que "la situación "no es fácil, pero la salud de las personas es lo primero. Ahora lo único que podemos hacer es entrenarnos en casa y teniendo la esperanza del retorno".



Junto al lateral zurdo francés Dika Mem, ambos con 22 años, son los dos jugadores más jóvenes de la primera plantilla del Barça y su temporada estaba siendo espectacular: máximo goleador del equipo en la Liga de Campeones (62 tantos) y en la Liga Asobal (78).



Aleix Gómez precisó que su posición es en la que se marcan más goles, "pero de vez en cuanto las ocasiones las creas tú, aunque normalmente las crean todo el equipo y te las hacen llegar a ti y eso es algo que siempre les he agradecido".



"También tengo que agradecerle a mi entrenador Xavi Pascual que siempre ha confinado en mí y ahora me ha dado la responsabilidad de lanzar los penaltis (lleva 34 marcados de 39 lanzados en la liga Asobal esta campaña)", concretó.



Desde su llegada al primer equipo, comparte posición con toda una leyenda como el capitán azulgrana Víctor Tomás, alguien muy especial para él. "Me ha ayudado desde el primer momento, me ha dado consejos, siempre ha estado encima mío, explicándome cosas y competencia entre los dos ha sido muy sana".



Aleix Gómez llegó al club azulgrana procedente del OAR Gracía Sabadell en 2009, con 12 años. Pasó por las categorías inferiores y en el verano de 2017 ascendió al primer equipo, procedente del Barcelona 'B'.



Anteriormente, en 2016, ganó con España el Europeo Júnior y en julio de 2017, el Mundial Júnior, siendo elegido el mejor extremo derecho de la competición.



Con solo 35 veces internacional, este año ganó el Europeo absoluto y la clasificación para los Juegos de Tokio. "La verdad es que si no hubiese sido por este virus, hubiese sido un año muy bueno. Estábamos jugando muy bien en la Liga de Campeones, el Europeo fue una experiencia inolvidable y los Juegos ya vendrán. Ahora hay cosas más importantes en que pensar", comentó.



Tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio de 2023 y su nombre ya es seguido por los otros grandes clubes europeos, pero no quiere hablar de futuro. "Yo siempre he sido del Barça y quiero seguir muchos años en el Barça, pero nunca se sabe lo que pasará en el futuro".



La retirada de Víctor Tomás a final de esta temporada ha llevado al Barça a fichar a uno de los mejores extremos zurdos del mundo, el esloveno Blaz Janc, del que el azulgrana reconoce que es un jugador "muy bueno. La competencia será difícil, pero esto es el Barça y por esto es el mejor club del mundo, pero él se lo tendrá que 'currar' también".



La otra faceta del joven extremo es la de animador del vestuario. "Bueno, eso es por mi forma de ser desenfadada y el ambiente es fantástico. Yo me meto con todo el mundo en plan bien, pero también ellos conmigo, que quede claro", señaló. EFE



