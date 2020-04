Alejandro Blanco: "Esperaremos a que el Gobierno diga que se puede entrenar"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, destacó este viernes la "enorme" solidaridad mostrada por los deportistas españoles, alabó su ejemplaridad durante el confinamiento y se mostró prudente de cara a la vuelta a los entrenamientos, ya que bajo su opinión se producirá "poco a poco" y una vez lo autorice el Gobierno de España.



En una rueda de prensa telemática, en la que anunció la donación de 9.000 mascarillas por parte del Comité Olímpico de China, Alejandro Blanco descartó ofrecer "plazos" sobre la vuelta a los entrenamientos de los deportistas de alto nivel y, aunque se mostró "expectante", recordó que depende de la autorización del Gobierno.



"Creo que habría que diferenciar entre deportes individuales y de equipo, donde hay más proximidad. En todo caso, hay que esperar al día 26 de abril, para saber cuáles son los siguientes pasos a dar. No podemos aventurarnos. La vuelta a los entrenamientos será paso a paso", auguró.



El presidente del COE sí deseó, sin embargo, que los deportistas puedan retomar la actividad "poco a poco", estando "controlados" y bajo supervisión médica, "para que no pierdan más tiempo de preparación".



"En España la solidaridad por parte de los deportistas ha sido enorme. Estamos esperando a que se les abra la puerta para salir a correr y a entrenar", agregó.



Blanco recordó que esa decisión queda en manos del gobierno y sea cual sea la apoyará porque será tomada en base a criterios "científicos y médicos".



"El índice de muertos es trágico. Ahora intentamos proteger y salvar la salud de los españoles", remarcó.



Por eso se mostró partidario de no fijar ninguna fecha previsible de vuelta a los entrenamientos. "No me quiero llevar desilusiones", justificó.



Su deseo es que "se controle la pandemia" para poder "retomar la vida normal, salir y vivir como antes".



Alejandro Blanco tuvo también un recuerdo hacia los "clubes pequeños, medianos y grandes" que impulsan el desarrollo del deporte en España e invitó a "federaciones, clubes, deportistas, entrenadores y agentes del deporte a ir de la mano para favorecer una recuperación rápida, con medidas excepcionales".



"Las federaciones van a atravesar una etapa difícil. Entramos en una dinámica en la que el deporte no es ajeno", valoró.



Por otra parte, Blanco expuso que el COE garantizó la renovación de los programas ADO y Pódium de ayuda directa a deportistas, así como sus convenios con la UCAM o la Fundación Trinidad Alfonso.



"Queremos transmitirles a los deportistas que pensamos en ellos, que estamos a su lado y les acompañamos", sentenció. Madrid, 17 abr (EFE).-